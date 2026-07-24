Θεοδωρίδου: Κάνει SUP με φούξια ολόσωμο μαγιό

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Οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκίνησαν για τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Η τραγουδίστρια θέλησε να δώσει μία γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους για το πως περνάει και δημοσίευσε ένα βίντεο όπου την βλέπουμε να κάνει sup φορώντας το φούξια μαγιό της.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να συνδυάσει την καλοκαιρινή της εξόρμηση με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προσκαλώντας τους ακολούθους της στην επερχόμενη συναυλία της.

«Άλλος με τη βάρκα μας για Νέα Μουδανιά …

Φτάνω…25/7 στο θέατρο ..τραγουδάμε…αγαπιόμαστε..αγκαλιαζόμαστε..

#natasatheodoridou #natasara #fortigo 🚚», έγραψε στη λεζάντα της.

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