Κρήτη: Αυτές είναι οι 8 υποθέσεις στο «μικροσκόπιο» για Ιατροδικαστή και καθηγητή Τοξικολογίας

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Σε πλήρη κινητοποίηση παραμένουν οι αρμόδιες Αρχές για την υπόθεση διαφθοράς που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών στην Κρήτη και οδήγησε στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων και ενός τοξικολόγου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν την Πέμπτη στα Χανιά και μετά την προσαγωγή τους στη Δικαιοσύνη τούς ασκήθηκε δίωξη για τετελεσμένη δωροδοκία. Οι ίδιοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί μετά από εκτεταμένη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων αφορά συνολικά τουλάχιστον 25 άτομα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση των στοιχείων για να διαπιστωθεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα συνδέεται με σοβαρή υπόθεση που είχε απασχολήσει τις Αρχές τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αξιολογούν το υλικό που έχουν συγκεντρώσει, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων.

Αρνούνται τις κατηγορίες οι δύο συλληφθέντες

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των δύο, Μανώλης Σαββόπουλος, ανέφερε ότι οι εντολείς του δηλώνουν άγνοια για τον λόγο της σύλληψής τους και ότι θα υπάρξει πληρέστερη εικόνα μετά τη μελέτη της δικογραφίας.

«Θα περιμένω να πάρω τη δικογραφία για να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, δεν ξέρουν για ποιο λόγο έχουν συλληφθεί. Κατηγορούνται για δωροδοκία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι 8 υποθέσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το patris.gr, η δικογραφία περιλαμβάνει οκτώ διαφορετικές υποθέσεις, στις οποίες εξετάζεται εάν υπήρξαν αλλοιώσεις ιατροδικαστικών ή τοξικολογικών πορισμάτων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Οι υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας είναι:

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, όπου εξετάζεται η σύνταξη φερόμενης ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, στην οποία ερευνάται αν συντάχθηκαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις.

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, όπου η έρευνα αφορά φερόμενη σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.

Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς, για την οποία εξετάζεται η έκδοση φερόμενης ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.

Καταγγελία για απαίτηση χρηματικού ποσού από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

Υπόθεση καταγγελίας βιασμού, στην οποία ερευνάται η σύνταξη φερόμενης ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης.

Υπόθεση ναρκωτικών, όπου εξετάζεται η έκδοση ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση κατηγορουμένου.

Δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών, με αντίστοιχη διερεύνηση για φερόμενη αλλοίωση τοξικολογικού πορίσματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από την πολύμηνη έρευνα.

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