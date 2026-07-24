Τραμπ: Βάζει όρους στη Σαουδική Αραβία για το πυρηνικό πρόγραμμα -Ζητά να αναγνωρίσει το Ισραήλ

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Την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ ως όρο με την πυρηνική συμφωνία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τρίτη Σοψιαλ, ο Αμερικανός πρόεδρος αξίωσε από το Ριάντ να αναγνωρίσει επίσημα το κράτος του Ισραήλ ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η ιστορική συμφωνία για την ανάπτυξη προγράμματος πολιτικής πυρηνικής ενέργειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε επίσης ότι η εν λόγω συμφωνία δεν θα επιτρέπει τον εμπλουτισμό πυρηνικού καυσίμου.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Η Συμφωνία Ειρηνικής Χρήσης της Πυρηνικής Ενέργειας (δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός υλικού)... αφορά μόνο μη στρατιωτική χρήση, σαν αυτές που έχουν ήδη το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (και άλλοι), θα εγκριθεί, αλλά ο απόλυτος όρος είναι η Σαουδική Αραβία να συμμετάσχει στις πολύ αξιοσέβαστες και πετυχημένες Συμφωνίες του Αβραάμ».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αντίθετες προς τις Μη Στρατιωτικές (Μη Εμπλουτισμένες) (sic) Πυρηνικές Εγκαταστάσεις», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

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Αντιδράσεις για την πυρηνική συμφωνία

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν στον απόηχο επικρίσεων από ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μελλοντικής διάδοσης πυρηνικών όπλων σε μια ήδη ιδιαίτερα ασταθή περιοχή.

Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος βρίσκεται στο επίκεντρο της πολύμηνης αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει επισήμως ότι η υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ δεν θα πραγματοποιηθεί εάν δεν προηγηθεί η συμφωνία για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Το 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη σύναψη των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες οδήγησαν στην ιστορική εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Ακολούθησαν το Σουδάν και το Μαρόκο, τα οποία επίσης προχώρησαν στην εξομάλυνση των διπλωματικών τους σχέσεων με το Ισραήλ.

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