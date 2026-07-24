Άνδρας σε αμαξίδιο δυσκολευόταν να διασχίσει δρόμο με 6 λωρίδες -Τότε εμφανίστηκε ο Spiderman... (βίντεο)

Πρωί Τρίτης σε κεντρική λεωφόρο της πόλης Τζόουνσμπορο στο Αρκάνσας των ΗΠΑ.

Ένας άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο επιχειρεί να τη διασχίσει αλλά δυσκολεύεται, καθώς για να φτάσει απέναντι χρειάζεται να περάσει γρήγορα έξι λωρίδες κυκλοφορίας.

Ο Κρίστοφερ Χέλενθαλ έχει μόλις σχολάσει από τη δουλειά του σε θεματικό πάρκο και περιμένει στο φανάρι. Δεν έχει προλάβει να αλλάξει και φορά ακόμα τη στολή του, καθώς λίγο πριν συμμετείχε σε ένα πάρτι με υπερήρωες.

«Είχα πολλή αδρεναλίνη εκείνη τη στιγμή», δηλώνει στο Associated Press, εξηγώντας ότι είδε τον άνδρα με το αμαξίδιο και ήξερε ότι έπρεπε να αντιδράσει άμεσα, καθώς το φανάρι θα γινόταν ξανά πράσινο και δεν θα προλάβαινε να περάσει απέναντι πριν ξεκινήσουν τα αυτοκίνητα. «Κατέβηκα και έτρεξα προς το μέρος του, του είπα 'σε έχω, μην ανησυχείς', αλλά παράλληλα σκέφτηκα ότι φορούσα και τη στολή του Spiderman κι όλο αυτό θα φαινόταν αστείο».

Τον έκαναν viral

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή και το Αστυνομικό Τμήμα του Τζόουνσμπορο ανάρτησε το βίντεο στο Facebook, με τους χρήστες να το κάνουν πολύ γρήγορα viral και να αποθεώνουν τον 20χρονο ήρωα με κάπα.

Ο Χέλενθαλ, που κατοικεί στη μικρή πόλη Λέικ Σίτι, ανατολικά του Τζόουνσμπορο, είπε ότι ήταν πάντα μεγάλος θαυμαστής του Spider-Man.

Μάλιστα, είχε κάποτε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον αείμνηστο Σταν Λι, τον θρυλικό δημιουργό κόμικς που άλλαξε τον κόσμο της Marvel, δίνοντας στους υπερήρωές της — όπως ο Spider-Man — ανθρώπινες αδυναμίες και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κινηματογραφικής αυτοκρατορίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Πάκι Μέιγκελ, διευθυντής στο Ultimate Air Trampoline Park και συνάδελφος του Χέλενθαλ, δήλωσε ότι τον αναγνώρισε αμέσως στο βίντεο, παρά τη στολή του υπερήρωα.

«Του μοιάζει απόλυτα να κάνει κάτι τέτοιο και επίσης του μοιάζει απόλυτα να κυκλοφορεί ακόμη φορώντας τη στολή του»...

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