Ηράκλειο: Όλοι μαζί για την Κατερίνα σε μια μεγάλη βραδιά αλληλεγγύης

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αλληλεγγύης διοργανώνεται σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου στη μικρή πλατεία του Μοχού, με στόχο τη στήριξη της Κατερίνας και της οικογένειάς της.

Η 25χρονη Κατερίνα νοσηλεύτηκε γαι 2,5 μήνες στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μετά από λοίμωξη που παρέλυσε τον οργανισμό της. Το νεαρό κορίτσι πάλεψε γενναία και κατάφερε να αναρρώσει, ωστόσο ο αγώνας δεν σταμάτησε εκεί καθώς χρειάστηκε να μεταφερθεί για αποκατάσταση στη Λάρισα, διαδικασία που έχει στοιχίσει στην οικογένεια της 4.000 με 4.500 ευρώ.

Για το λόγε αυτό η νεολαία Μοχού, οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες οργανώνουν τη φιλανθρωπική μουσική βραδιά με τίτλο «Όλοι μαζί για την Κατερίνα» που φιλοδοξεί να ενώσει κατοίκους και επισκέπτες σε μια προσπάθεια προσφοράς, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας στον δύσκολο αγώνα που δίνει.

Μιλώντας στιο Ράδιο Κρήτη η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού, Μαρία Κρητικάκη, ανέφερε με συγκίνηση πως η στήριξη για την οικογένεια της Κατερίνας είναι μεγάλη. Από την πρώτη στιγμή η σύμπραξη των πολιτιστικών συλλόγων του Μοχού και της Σταλίδας, προσέφεραν το στήριγμα που η Κατερίνα έχει ανάγκη.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει κρητική μουσική και παραδοσιακό γλέντι, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν αφιλοκερδώς. Στη σκηνή θα βρεθούν οι Νίκος Παπαδάκης, Σήφης Φασομυτάκης, Μανώλης Ρουσοχατζάκης, Παναγιώτης Βασιλάκης, Νίκος Στεφανάκης, Γιάννης Τροχαλάκης και Οδυσσέας Τρουλλινός, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης και ανθρωπιάς.

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