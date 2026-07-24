Νίκος Νιόπλιας για Χανιά: «Αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, θα έχουμε αποτύχει»

''Μοναδικός στόχος των Χανίων είναι η άμεση επιστροφή στη Super League 2'', τόνισε ο προπονητής των Χανίων, Νίκος Νιόπλιας κατά την επίσημη παρουσίασή του από τη διοίκηση της ομάδας.

Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε αρχικά στη χαρά του για τη νέα πρόκληση, αλλά και στις συνθήκες που συνάντησε στα Χανιά.

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Βρήκα τις εγκαταστάσεις πολύ καλύτερες από ό,τι περίμενα. Θέλουμε να δουλεύουμε με επαγγελματικό τρόπο και στο τέλος της χρονιάς να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Στόχος μου είναι ο πρωταθλητισμός, δεν θα ερχόμουν αν δεν υπήρχαν στόχοι. Εμείς θα διεκδικήσουμε την άνοδο, δεν κρυβόμαστε. Η πίεση θα μας κάνει καλό. Τώρα χτίζουμε μία ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό, να κερδίσουμε παίκτες και φιλάθλους. Αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, θα είναι αποτυχία»», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους λόγους που επέστρεψε στην προπονητική.

«Είχα προτάσεις, αλλά δεν ήθελα να δουλέψω λόγω ενός προβλήματος υγείας της γυναίκας μου. Έχω άριστες σχέσεις με τον Ανδρέα Σκέντζο και δεν σας κρύβω ότι είναι και ο λόγος που είμαι εδώ, στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή ήθελα να εργαστώ σε ομάδα της Κρήτης, στον κρητικό όμιλο. Ξέρει η γυναίκα μου την τρέλα που έχω για το ποδόσφαιρο και μου είπε να έρθω», τόνισε.

Ο Νιόπλιας θυμήθηκε μάλιστα και την πρώτη του παρουσία στα Χανιά ως ποδοσφαιριστής.

«Το πρώτο μου φιλικό όταν ήμουν 18 χρονών με τον ΟΦΗ ήταν εδώ στα Χανιά, στο στάδιο», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη Γ’ Εθνική, επισήμανε πως γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις της κατηγορίας.

«Έχω δουλέψει ξανά σε αυτή την κατηγορία με τον ΟΦΗ και έχω εικόνα. Δεν υπάρχουν όμως δικαιολογίες, πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες. Εμείς πρέπει να έχουμε ένα πλάνο και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε η καλή ομάδα».

Για τον μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε πως απομένουν λίγες ακόμη κινήσεις.

«Είμαστε στο 90% μεταγραφικά. Προτείνω θέσεις στη διοίκηση και μακάρι να έχουμε κάτι καλό συνολικά».

Τέλος, σχολίασε και το γεγονός ότι θα εργαστεί για πρώτη φορά στον κρητικό όμιλο της Γ’ Εθνικής.

«Δεν γνωρίζω την τοπική αντιπαλότητα που υπάρχει εδώ, όπως τη γνωρίζω στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα πλέον. Ήρθα εδώ και υπόσχομαι να δουλέψουμε επαγγελματικά. Έχω τρέλα με το ποδόσφαιρο».

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