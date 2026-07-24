Δήμος Ηρακλείου: Όλες οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Κέντρο Κοινότητας, Ρομά και Μετανάστες

Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) Δ. Ηρακλείου» διοργανώνουν στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας και η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις έχουν θέμα «Το Κέντρο Κοινότητας δίπλα στον Πολίτη: Λειτουργία, Υπηρεσίες & Παροχές» και απευθύνονται σε τοπικούς φορείς, συλλόγους, σωματεία, τοπικές υπηρεσίες και δομές αλλά και στον τοπικό πληθυσμό. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι η άμεση και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, τον τρόπο πρόσβασης των πολιτών σε αυτή, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις παρεμβάσεις στην κοινότητα.

Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 στις 18:30, στο Πνευματικό Κέντρο Βενεράτου και θα περιλαμβάνει:

Παρουσίαση του Κέντρου Κοινότητας, του τρόπου λειτουργίας και πρόσβασης των πολιτών σε αυτό.

Τα Προνοιακά Επιδόματα που η δομή διαχειρίζεται: Προϋποθέσεις και διαδικασίες για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Στέγασης, τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα κ.α.

Τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης: Ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών, ενηλίκων και οικογενειών.

Τη διασύνδεση με Υπηρεσίες: Τρόποι δικτύωσης των πολιτών με άλλους τοπικούς φορείς, δομές υγείας και προγράμματα απασχόλησης.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση για την καταγραφή των αναγκών της περιοχής, ενώ το προσωπικό της δομής θα απαντήσει σε ερωτήσεις των φορέων και των πολιτών. Η είσοδος είναι ελεύθερη και παρουσία των εκπροσώπων των τοπικών φορέων και η συμμετοχή των κατοίκων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης στην περιοχή μας. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για τις επόμενες ενημερωτικές εκδηλώσεις, στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του Δήμο Ηρακλείου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου στα τηλέφωνα : 2813409529,-9537,-9549,9545,-9538 ή μέσω email στο [email protected]

Η δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ» λειτουργεί από το 2017 και είναι συγχρηματοδοτούμενη αρχικά από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2014-2020 (ΕΚΤ) και στη συνέχεια κατά την τρέχουσα περίοδο από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 (ΕΚΤ+)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: