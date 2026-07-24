Δήμος Χερσονήσου: Ενημέρωση για τις προοπτικές βιομηχανικής ανάπτυξης στην Κρήτη έως το 2032

Οι σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω βιομηχανική ανάπτυξη στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, αλλά και στον Δήμο Χερσονήσου ειδικότερα, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ανάλυσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Οι δυνατότητες και οι προοπτικές αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου παρουσιάστηκε η ΣΜΠΕ. Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτέλεσε το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Μελέτη, έως το 2032 θα χρειαστούν στην Κρήτη συνολικά 1.910 στρέμματα νέων οργανωμένων υποδοχέων, καθώς και πρόσθετοι χώροι για την εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αναφέρεται ότι, το νέο Πλαίσιο αναθεωρεί το ισχύον θεσμικό περιβάλλον και εισάγει ένα σύγχρονο μοντέλο χωρικής οργάνωσης για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ορθολογική ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η εισήγηση ανέδειξε τον ρόλο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, η οποία εντάσσεται στην Ομάδα Β των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων περιοχών.

Η περιοχή διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση και σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Παρουσιάστηκαν οι πολιτικές που επιδιώκεται να εφαρμοστούν, όπως η εξυγίανση Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων, η προώθηση της καινοτομίας και η δημιουργία νέων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. Παρουσιάστηκαν επίσης τα κίνητρα και αντικίνητρα για την εγκατάσταση νέων μονάδων εντός οργανωμένων υποδοχέων, με στόχο τη μείωση της άναρχης εκτός σχεδίου ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι , η βιομηχανία και η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν κρίσιμους πυλώνες ανάπτυξης για τον Δήμο Χερσονήσου. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την παραγωγική βάση της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον χωρικό σχεδιασμό.

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