Γιατί η Ινδία βάφει τους δρόμους κόκκινους: Η απλή ιδέα που μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές

Τα τροχαία με ζώα αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε πολλές χώρες, με τις μέχρι σήμερα λύσεις να περιορίζονται κυρίως στις πινακίδες προειδοποίησης και στις ειδικές διαβάσεις για την άγρια ζωή.

Η Ινδία δοκιμάζει τώρα μια διαφορετική προσέγγιση: βάφει κόκκινα συγκεκριμένα τμήματα δρόμων, όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να προειδοποιεί τους οδηγούς ότι κινούνται σε περιοχές υψηλού κινδύνου για ζώα.

Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται σε περιοχή με τίγρεις και λεοπαρδάλεις

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε σε τμήμα αυτοκινητόδρομου που διασχίζει το καταφύγιο άγριας ζωής Veerangana Durgavati, στην πολιτεία Μάντια Πραντές. Στην περιοχή ζουν πολλά είδη άγριας πανίδας, όπως τίγρεις της Βεγγάλης, λεοπαρδάλεις, πάνθηρες, αντιλόπες, αλλά και πολλά είδη ερπετών και πτηνών. Η κυκλοφορία των οχημάτων αποτελεί διαρκή απειλή τόσο για τα ζώα όσο και για τους οδηγούς.

Με την κόκκινη άσφαλτο, οι αρχές θέλουν να κάνουν τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα και να είναι πιο προσεκτικοί όταν περνούν από αυτές τις περιοχές. Η τεχνική βασίζεται σε μια κόκκινη θερμοπλαστική επίστρωση που τοποθετείται στον δρόμο σε μεγάλες τετράγωνες επιφάνειες. Το κόκκινο χρώμα συνδέεται ψυχολογικά με τον κίνδυνο και μπορεί να κάνει τους οδηγούς να αφήσουν σχεδόν αυτόματα το πόδι από το γκάζι. Παράλληλα, η ειδική επιφάνεια δημιουργεί μια μικρή ανύψωση πάνω από την άσφαλτο, προκαλώντας ελαφριά δόνηση και ήχο όταν περνά ένα όχημα. Με αυτόν τον τρόπο υπενθυμίζει στον οδηγό ότι βρίσκεται σε σημείο όπου μπορεί να εμφανιστεί κάποιο ζώο ανά πάσα στιγμή.

Μαζί με υπόγειες διαβάσεις για την άγρια ζωή

Το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στους κόκκινους δρόμους. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή 25 υπόγειων διαβάσεων για ζώα στα σημεία όπου οι μελέτες έδειξαν τη μεγαλύτερη κινητικότητα άγριων ειδών. Οι διάδρομοι διαθέτουν συστήματα αποστράγγισης που βοηθούν να διατηρείται η βλάστηση, ώστε τα ζώα να τους χρησιμοποιούν πιο φυσικά αντί να διασχίζουν τον δρόμο. Ανάλογες διαβάσεις υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, όπου έχουν κατασκευαστεί περίπου 2.000 ειδικές υποδομές για ζώα πάνω και κάτω από δρόμους. Ωστόσο, η ιδέα της κόκκινης ασφάλτου αποτελεί μια νέα προσέγγιση που δοκιμάζεται στην Ινδία.

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός των ειδικών διαβάσεων και της κόκκινης σήμανσης στον δρόμο μπορεί να μειώσει τόσο τους θανάτους ζώων όσο και τον κίνδυνο ατυχημάτων για τους οδηγούς. Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, η μέθοδος ενδέχεται να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες περιοχές όπου η άγρια ζωή βρίσκεται κοντά σε οδικά δίκτυα.

Πηγή: Gazzetta.gr

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