Γιάννης Στουρνάρας: Θα είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης

Προειδοποίηση κατά των μη κοστολογημένων παροχών απηύθυνε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάραςκατά τη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Ο κ. Στουρνάρας, διαμήνυσε πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παροχές που δεν έχουν παραγωγικό αντίκρισμα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας.

«Η διεθνής κοινότητα μιλάει για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας»

«Η διεθνής οικονομική κοινότητα μιλάει για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας, είτε μας αρέσει είτε όχι», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας και συνέχισε: «Πρόκειται περί οικονομικού θαύματος. Το 80% των αναλυτών, το 80% των ακαδημαϊκών, των πολιτικών, θεωρούσαν ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ και θα καταστραφεί. Κι όμως, όχι μόνο μείναμε, αλλά σήμερα αναπτυσσόμαστε πολύ γρηγορότερα από τους υπόλοιπους. Μειώνουμε το δημόσιο χρέος».

Ο ίδιος ανέφερε πως «περάσαμε δύσκολα κατά το παρελθόν, πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουμε πάρει το μάθημά μας».

Υποστήριξε σε αυτό το πλαίσιο πως «φτάσαμε στα μνημόνια διότι ακολουθήθηκε μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, ιδιαίτερα τη δεύτερη περίοδο της δεκαετίας του 2000. Ακολουθήθηκε μια δημοσιονομική πολιτική επεκτατική, η οποία εκτίναξε το δημόσιο χρέος μετά από το 2008. Κατόπιν, μπήκαμε, όπως λέτε, στα μνημόνια. Τα μνημόνια ήταν μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος».

Για τους έμμεσους φόρους είπε: «Ξέρετε γιατί έχουμε υψηλούς έμμεσους φόρους; Διότι έχουμε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή στους άμεσους φόρους. Όταν, λοιπόν μπορέσουμε και πιάσουμε τον φόρο εισοδήματος περισσότερο, όταν μπορέσουν οι εισοδηματικές τάξεις που δεν πληρώνουν φόρο να πληρώσουν φόρο, τότε μπορούμε να μειώσουμε και τους έμμεσους φόρους».

Ο ίδιος ανέφερε εξάλλου πως εάν το πολιτικό σύστημα θέλει, μπορεί να βρει ευρύτατες συναινέσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα την τρικομματική κυβέρνηση της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. «Και εύχομαι και σήμερα να υπάρξει κουλτούρα συναινέσεων», σημείωσε.

«Η χώρα χρειάζεται δημοσιονομική σταθερότητα»

Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, υπογράμμισε την ανάγκη της σταθερότητας σε όλα τα επίπεδα: «Η χώρα χρειάζεται δημοσιονομική σταθερότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και πάνω απ' όλα πολιτική σταθερότητα».

«Θα είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης»

Διαμήνυσε δε πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για οριζόντιες παροχές όπως η επιστροφή της 13 ης σύνταξης. «Παροχές οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου», όπως η 13η σύνταξη θα οδηγήσουν πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, εξήγησε.

Σε ερώτηση για το εάν κινδυνεύουν εκ νέου οι συντάξεις, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε αρχικά πως δεν κινδυνεύουν καθώς «τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος για πάρα πολλά χρόνια, (…) αρκεί να μην κάνουμε τρέλες».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το «τι εστί τρέλες», ο κ. Στουρνάρας σημείωςε πως «αν βγει μια κυβέρνηση και πει να ξαναπάμε στις πολιτικές που κάναμε τη δεύτερη πενταετία του 2000». Και σε νέα ερώτηση, για το εάν η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα συνιστούσε «τρέλα», ο κεντρικός τραπεζίτης απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας εν συνεχεία: «(σ.σ. τρέλα )Θα είναι παροχές οι οποίες δεν αντικρίζονται από δημοσιονομικό χώρο. Ναι. Θα είναι παροχές οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Ναι. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις».

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