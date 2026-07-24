Τροχαίο στη Χαλκιδική: «Ξυπνάει» σταδιακά η 7χρονη από τη Μολδαβία που έχασε όλη της την οικογένεια

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για την πορεία της υγείας της 7χρονης από τη Μολδαβία, η οποία είναι η μοναδική επιζήσασα του πολύνεκρου τροχαίου που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής.

Στο δυστύχημα, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένειά της συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να χάσει τους γονείς του και τη μόλις έξι μηνών αδελφή του.

Η 7χρονη παρέμενε διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο, έπειτα από τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται να «ξυπνά» σταδιακά. Η φαρμακευτική αγωγή που της χορηγείται έχει μειωθεί και, εφόσον συνεχιστεί η θετική πορεία της υγείας της, οι γιατροί αναμένεται να προχωρήσουν στην πλήρη αποσωλήνωσή της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το κορίτσι έχει επαφή με το περιβάλλον, ενώ όλα δείχνουν ότι η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται προς το καλύτερο.

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