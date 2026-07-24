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GOSSIP - LIFESTYLE

Τσουκαλάς: Η φωτογραφία αγκαλιά με το νεογέννητο εγγόνι του

τ
clock 14:00 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Τάκης Τσουκαλάς καθώς έγινε παππούς.  Ο παρουσιαστής που είναι ένθερμος φίλαθλος του Ολυμπιακού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια νέα φωτογραφία με τον αγαπημένο του εγγονό μπροστά από ένα γκράφιτι της αγαπημένης του ομάδας.

Η άφιξη του πρώτου του εγγονού φαίνεται πως έχει αλλάξει την καθημερινότητα του Τάκη Τσουκαλά, ο οποίος δεν διστάζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους κοινές τους φωτογραφίες.

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Δημοσιογράφος εγγόνι
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