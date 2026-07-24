Ηράκλειο: Στύλοι, φανάρια και δέντρα γεμάτα αφίσες

Η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση αφισών σε δημόσιους χώρους αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά την εικόνα και την αισθητική της πόλης του Ηρακλείου. Καθημερινά, στύλοι της ΔΕΗ, φανάρια, δέντρα, στάσεις, τοίχοι και κάθε διαθέσιμο σημείο μετατρέπονται σε επιφάνειες ανάρτησης διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού, δημιουργώντας μια εικόνα εγκατάλειψης.

Η πόλη, αντί να αναδεικνύει την ιστορία και τον σύγχρονο χαρακτήρα της, πολλές φορές παρουσιάζει ένα περιβάλλον γεμάτο ξεθωριασμένες και σκισμένες αφίσες ή ακόμα περισσότερο αφίσες που καλύπτονται από άλλες νεότερες. Μάλιστα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το πέρας των εκδηλώσεων ή των δράσεων που προβάλλουν. Το αποτέλεσμα είναι η αισθητική υποβάθμιση των δημόσιων χώρων και η δημιουργία μιας αρνητικής εικόνας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της πόλης.

Ιδιαίτερα η τοποθέτηση αφισών πάνω σε δέντρα, φανάρια και στύλους της ΔΕΗ, δεν αποτελεί μόνο ζήτημα αισθητικής αλλά και σεβασμού προς τον δημόσιο χώρο και το περιβάλλον. Οι κοινόχρηστοι χώροι ανήκουν σε όλους και η προστασία τους απαιτεί υπευθυνότητα από φορείς, συλλόγους, επιχειρήσεις και πολίτες.

Η προβολή εκδηλώσεων μπορούν να πραγματοποιούνται με σύγχρονους και νόμιμους τρόπους

Το Ηράκλειο αξίζει μια πιο καθαρή, οργανωμένη και όμορφη εικόνα. Η ενημέρωση και η προβολή εκδηλώσεων μπορούν να πραγματοποιούνται με σύγχρονους και νόμιμους τρόπους, χωρίς να επιβαρύνεται ο αστικός ιστός. Οι αφίσες θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος οργανωμένων διαφημιστικών ενεργειών σε κατάλληλα μέσα προβολής, όπως ειδικά διαμορφωμένους χώρους αφισοκόλλησης, έντυπα Μέσα, ψηφιακές πλατφόρμες, ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα, αντί να επιβαρύνουν τον δημόσιο χώρο και να αλλοιώνουν την εικόνα της πόλης.

Η καλύτερη εφαρμογή των κανονισμών και η συνεργασία όλων μπορούν να συμβάλουν σε μια πόλη πιο φιλική, καθαρή και αισθητικά αναβαθμισμένη.

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