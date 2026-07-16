Πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική: Ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου -Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η 7χρονη

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Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, με θύματα μια οικογένεια ύστερα από εντολή εισαγγελέα.

Ο 44χρονος είχε συλληφθεί μετά τη μετωπική σύγκρουση του βυτιοφόρου με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας.

Η προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη σύζυγός του και η μόλις έξι μηνών κόρη τους.

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 7χρονη

Υπενθυμίζεται ότι η 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.

Το κοριτσάκι, το οποίο είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, διακομίστηκε χθες το βράδυ, γύρω στις 22:00, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης ως πολυτραυματίας, φέροντας τραύματα στον θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού.

Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντίστοιχα, και σήμερα το πρωί, γύρω στις 06:30, διακομίστηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλεύεται.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, γύρω στις 18:20, όταν -σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης- το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος.

Στη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε λίγο μετά τις 22:30. Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε.

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