Λαγοκέφαλοι: «Μπάχαλο» με το πρόγραμμα - Στα «κάγκελα» οι αλιείς στην Κρήτη για τους καταψύκτες και τις πληρωμές

Έντονες αντιδράσεις και σοβαρά λειτουργικά κενά απειλούν να τινάξουν στον αέρα το πιλοτικό πρόγραμμα «επικήρυξης» του λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ το κιλό, το οποίο ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ξεκινά από το Σεπτέμβριο. Αν και το μέτρο σχεδιάστηκε ως κίνητρο για τον περιορισμό του τοξικού εισβολέα σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, οι επαγγελματίες ψαράδες κάνουν λόγο για «πρόχειρο σχεδιασμό» και ανεφάρμοστες διαδικασίες που μεταθέτουν την ευθύνη στους ίδιους και στους συλλόγους τους.

Το πρώτο μεγάλο "αγκάθι" σύμφωνα με τους πρόεδρους των συλλόγων επαγγελματιών αλιέων Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη και Ιεράπετρας Χαράλαμπο Τζαράκη που μίλησαν στο Ράδιο Κρήτη και το Μανόλη Αργυράκη, εντοπίζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαχείριση του επικίνδυνου αλιεύματος. Το Υπουργείο ζητά εθελοντές για να αναλάβουν το έργο της παραλαβής και της καταγραφής των λαγοκέφαλων από τα σκάφη. Οι αλιείς αντιδρούν έντονα, τονίζοντας ότι η διαχείριση ενός άκρως τοξικού είδους δεν μπορεί να βασίζεται στην καλή θέληση εθελοντών, αλλά απαιτεί οργανωμένο, μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Επίσης τονίζουν ότι ο τεχνικός σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από τον κλάδο ως εντελώς εκτός πραγματικότητας καθώς η χωρητικότητα των υποδομών που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν δηλ οι καταψύκτες, αγγίζει μόλις τα 500 κιλά ενώ τα αλιευτικά είναι δεκάδες σε όλη την Κρήτη που σημαίνει ότι θα αλιεύουν πολλούς τόνους, την ώρα που το πρόγραμμα επιδότησης φτάνει μόλις το 1,5 εκατ ευρώ. Στις πληγείσες περιοχές επιχειρούν εκατοντάδες επαγγελματικά σκάφη, τα οποία αλιεύουν πολλούς τόνους λαγοκέφαλων. Οι υποδομές των 500 κιλών θα γεμίζουν μέσα σε ελάχιστα λεπτά,

Παρά την ανακοίνωση της καθαρής αμοιβής των 5,33 ευρώ ανά κιλό, το τοπίο γύρω από το χρηματοδοτικό κανάλι παραμένει θολό. Οι αλιείς δεν γνωρίζουν πότε θα πληρώνονται για τα ψάρια που παραδίδουν. Εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για πολύμηνες καθυστερήσεις, οι οποίες θα εξανεμίσουν το όποιο οικονομικό όφελος, δεδομένου του υψηλού κόστους των καυσίμων και των ζημιών στα εργαλεία τους. Ο σχεδιασμός έχει ανάψει «φωτιά» στους αλιείς. Η απόφαση να ανατεθεί η διανομή των χρημάτων και η διαχείριση στους προέδρους του κάθε τοπικού αλιευτικού συλλόγου προκάλεσε την κάθετη διαφωνία τους σε αυτή τη ρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι μετατρέπονται οι πρόεδροι σε «λογιστές» και «ελεγκτές», δημιουργούνται συνθήκες προστριβών, αδιαφάνειας και προσωπικών αντιπαραθέσεων μέσα στα σωματεία. Οι επαγγελματίες αλιείς ξεκαθαρίζουν ότι αν δεν λυθούν άμεσα τα προβλήματα των υποδομών, αν δεν ξεκαθαρίσει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και αν δεν αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των χρημάτων, το πολυδιαφημισμένο «σαφάρι» κατά του λαγοκέφαλου θα μείνει μόνο στα χαρτιά.

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