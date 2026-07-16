Ηράκλειο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο

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Άλλο ένα τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7) στη συμβολή των οδών Εκάβης και Πετράκη, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση υπήρξε τραυματισμός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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