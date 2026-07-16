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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο

ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
clock 10:51 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Άλλο ένα τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7) στη συμβολή των οδών Εκάβης και Πετράκη, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση υπήρξε τραυματισμός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες. 

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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