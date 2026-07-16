Παύλος Πολάκης: Ζητά να αποσυρθεί η Δούρου από την κούρσα της ηγεσίας

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Σε νέα φάση εσωκομματικής αντιπαράθεσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη ζητά ανοιχτά από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει την υποψηφιότητά της για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια ομόφωνη εκλογή του Χανιώτη βουλευτή μπορεί να δώσει προοπτική επανεκκίνησης στο κόμμα.

Λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κατά την οποία αποφασίστηκε η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κ.Ο. και ορίστηκε για το πρωί του Σαββάτου (18/7) η εκλογή νέου προέδρου, συνεργάτες του βουλευτή Χανίων ανέφεραν ότι η μοναδική προοπτική για να ανακάμψει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάδειξή του στην ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χωρίς εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.

Όπως υποστήριξαν, προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό είναι η «οικειοθελής και συναινετική απόσυρση» της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου, ώστε ο Παύλος Πολάκης να εκλεγεί πρόεδρος της Κ.Ο. μετά τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση του κόμματος.

Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι έθεσαν ως αναγκαίες προϋποθέσεις την εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ και την ανασυγκρότηση των κομματικών οργάνων κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Ρένα Δούρου προτίθεται να αποσύρει την υποψηφιότητά της. Η ίδια έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται τις εισηγήσεις βουλευτών να διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές να βρεθώ ως υποψήφια», είχε δηλώσει σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, καθώς προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις βουλευτών από το κόμμα. Κατά τη διάρκειά της αποφασίστηκε η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κ.Ο., ενώ γραμματέας της εξελέγη ο Γιάννης Αμανατίδης.

Παράλληλα, ορίστηκε ότι η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου.

Κύμα αποχωρήσεων – Κάτω από το ΚΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ

Λίγο πριν από τη συνεδρίαση, ακόμη τρεις βουλευτές ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αποχωρήσεων σε εννέα.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 16 βουλευτές, με αποτέλεσμα το κόμμα να χάσει τη θέση της τρίτης κοινοβουλευτικής δύναμης, την οποία κατέχει πλέον το ΚΚΕ.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει οι Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη.

Επίθεση Πολάκη σε Φάμελλο



Την ίδια στιγμή, η αντιπαράθεση στο εσωτερικό του κόμματος εντείνεται. Ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, απείχε από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις που, όπως υποστήριξε, διευκόλυναν την επιστροφή του Παύλου Πολάκη.

Ο Χανιώτης βουλευτής απάντησε με αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας:

«Ένας Φάμελλος του εξώστη και του “στηρίζω άλλο κόμμα”, σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας, βγήκε να πει πως κακώς επιστρέφω και θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ. Το γαρ πολύ της θλίψεως…».

Παππάς: «Υπάρχει σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ»



Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς απέδωσε τις συνεχείς ανεξαρτητοποιήσεις σε οργανωμένη προσπάθεια αποδυνάμωσης του κόμματος.

«Οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια», δήλωσε.

Με το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και στην εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται σε μία ακόμη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση, με τις ισορροπίες να παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.

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