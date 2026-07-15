Μητσοτάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027» -Το μήνυμα για τρίτη θητεία

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων εθνικών εκλογών επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του στη Βόρεια Εύβοια, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στα στελέχη και τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας να προετοιμαστούν για τη διεκδίκηση μιας τρίτης συνεχόμενης αυτοδύναμης κυβερνητικής θητείας.

Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στους Ωρεούς, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παραμένει διαρκώς παρούσα δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και δεν περιμένει την προεκλογική περίοδο για να έρθει σε επαφή με τους πολίτες.

«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με στόχο την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

«Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες», είπε, ενώ ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ευχαρίστησε τα στελέχη και τους πολίτες για τη στήριξή τους, ζητώντας τη συστράτευσή τους «για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μήνυμα για το ΕΣΥ από την Ιστιαία

Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ο πρωθυπουργός στάθηκε στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον τομέα της Υγείας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θητείας η χώρα θα διαθέτει το πιο σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Υγείας της ιστορίας της.

«Το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται για τη συνολική του αναβάθμιση. Στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε ποτέ η χώρα», δήλωσε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναβάθμισης ανέφερε τη λειτουργία της πρώτης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σε Κέντρο Υγείας της χώρας, η οποία εγκαινιάστηκε στην Ιστιαία και επιτρέπει στους νεφροπαθείς της Βόρειας Εύβοιας να πραγματοποιούν αιμοκάθαρση κοντά στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να απαιτούνται πολύωρες μετακινήσεις σε άλλα νοσοκομεία.

Αναφορά στην ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις νέες υγειονομικές υποδομές με το συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, πέντε χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

«Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στην περιοχή και αντιμετώπισε τα προβλήματα που άφησε πίσω της η καταστροφή», τόνισε.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται δεν αφορούν μόνο την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης με νέες δημόσιες υποδομές, αναβαθμισμένες υπηρεσίες και έργα που ενισχύουν την καθημερινότητα και τις προοπτικές της περιοχής.

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