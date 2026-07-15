Αδιανόητη τραγωδία: Ο πατέρας έπαιζε με τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο

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Μόνο ως αδιανόητη τραγωδία μπορεί να χαρακτηριστεί το περιστατικό που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της Πάφου στην Κύπρο την περασμένη Κυριακή με τον θάνατο ενός τρίχρονου παιδιού.

Όπως προκύπτει από νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το αγοράκι έπεσε από παράθυρο 4ου ορόφου αφού γλίστρησε από τα χέρια του πατέρα του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6 το απόγευμα της Κυριακής σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χλώρακας, κοντά στην Πάφο. Ένας Βρετανός που έκανε με την οικογένειά του διακοπές, κρατούσε στα χέρια το τρίχρονο αγοράκι του και φέρεται να έπαιζε μαζί του κρατώντας το από τη μέση και κουνώντας το αριστερά και δεξιά, όταν του γλίστρησε από τα χέρια και πέρασε έξω από παράθυρο διαδρόμου.

Το παιδί κατέληξε στην κεντρική βεράντα του ξενοδοχείου στον πρώτο όροφο με πολύ σοβαρά τραύματα και παρότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή.

Ο 37χρονος και τέθηκε υπό οκταήμερη προσωποκράτηση, καθώς θεωρείται ύποπτος για το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω αμέλειας και επικίνδυνων ή απερίσκεπτων ενεργειών.

Απαρηγόρητος ο πατέρας

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού να είχαν βγει από τα δωμάτιά τους και να περίμεναν το ασανσέρ για να κατέβουν για δείπνο όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία αναφέρθηκε ότι ο πατέρας κρατούσε το τρίχρονο από τη μέση και το κουνούσε δεξιά κι αριστερά ενώ περίμεναν έξω από το δωμάτιό τους, στον τέταρτο όροφο.

Σε μία από αυτές τις κινήσεις, το παιδί φέρεται να γλίστρησε από την αγκαλιά του και να έπεσε μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο.

Το μεγάλο παράθυρο, πλάτους περίπου 1,2 μέτρων και ύψους περίπου 2,4 μέτρων, βρισκόταν δίπλα στο σημείο όπου στέκονταν. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν ένα τμήμα του είχε μείνει ανοιχτό χωρίς να το αντιληφθεί ο πατέρας.

Το αγοράκι υπέστη, σύμφωνα με τις Αρχές, «σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στα ζωτικά όργανα».

Το πρωί της Δευτέρας ο πατέρας οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ξέσπασε σε κλάματα και βρισκόταν σε κατάσταση βαθιάς οδύνης.

Η διαδικασία διεκόπη προσωρινά όταν κατέρρευσε συναισθηματικά, ενώ η Αστυνομία ζήτησε να παραμείνει υπό κράτηση για οκτώ ημέρες προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα, όπως ανέφερε η εφημερίδα Cyprus Mail.

Αρνητικές οι τοξικολογικές στον πατέρα

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε νεκροψία-νεκροτομή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο πατέρας ήταν αρνητικές.

Το ζευγάρι έχει ακόμη ένα παιδί, ένα κορίτσι πέντε ετών, το οποίο βρισκόταν επίσης μαζί τους τη στιγμή του δυστυχήματος.

Μέχρι στιγμής η Αστυνομία έχει λάβει πέντε καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας.

Εάν ο πατέρας κατηγορηθεί και καταδικαστεί, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και τεσσάρων ετών.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, δήλωσε ότι ο 37χρονος ενδέχεται να αποφυλακιστεί πριν από τη λήξη της οκταήμερης κράτησής του, εφόσον οι έρευνες ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Η τραγική πρώτη ημέρα διακοπών

Ο πατέρας, η σύζυγός του, η πεντάχρονη κόρη τους και οι παππούδες είχαν φτάσει στην Κύπρο την πρώτη ημέρα των διακοπών τους, οι οποίες επρόκειτο να διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου, όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ευθύνης του ξενοδοχείου, ο ποινικολόγος Ανδρέας Χρίστου δήλωσε ότι αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί μέσα από την αστυνομική έρευνα.

Όπως είπε, οι ανακριτές θα πρέπει να εξετάσουν εάν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση του μικρού παιδιού στο παράθυρο.

«Εάν όχι, τότε ενδέχεται να αναζητηθούν ευθύνες και από τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου ή από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που άφησαν τελικά το παράθυρο ανοιχτό», δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Έχουμε καθήκον να το διερευνήσουμε. Και θα το κάνουμε. Θα πραγματοποιηθούν λεπτομερείς έρευνες».

Την ίδια ώρα, τοπικά μέσα ενημέρωσης επέκριναν έντονα την απόφαση της Αστυνομίας να συλλάβει τον «απαρηγόρητο και συντετριμμένο πατέρα», χαρακτηρίζοντάς την «αναίσθητη και ανόητη».

Σε άρθρο της η Cyprus Mail αναφέρει:

«Χρειάζεται πραγματικά η Αστυνομία οκτώ ημέρες για να ολοκληρώσει την έρευνα ενός περιστατικού που ήταν ξεκάθαρα ένα δυστύχημα και για το οποίο διαθέτει ήδη περισσότερα από επαρκή στοιχεία;»

Το άρθρο συνέχιζε:

«Η Αστυνομία ερευνά τον πατέρα για υπόθεση πρόκλησης θανάτου από απερίσκεπτη, αμελή και επικίνδυνη πράξη, καθώς και για παράλειψη εκπλήρωσης της ευθύνης του ως προσώπου που είχε τη φροντίδα ενός άλλου ανθρώπου.»

Παράλληλα, σημείωνε ότι η Αστυνομία της Πάφου θα πρέπει να διερευνήσει και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου όπου συνέβη το δυστύχημα, αντί να αποδίδει όλη την ευθύνη στον πατέρα, ο οποίος έκλαιγε με λυγμούς όταν ο ανακριτής προσπαθούσε να περιγράψει τις συνθήκες της υπόθεσης.

Η εφημερίδα χαρακτήρισε το αίτημα για οκταήμερη κράτηση «εξωφρενικά παράλογο», υποστηρίζοντας ότι ο Βρετανός θα έπρεπε να το είχε αμφισβητήσει.

«Λιγότερο από 24 ώρες μετά την τραγική απώλεια του παιδιού του, ο άνθρωπος αυτός, όπως είναι απολύτως κατανοητό, δεν βρισκόταν σε θέση να αντιπαρατεθεί με τον αστυνομικό...

Το δικαστήριο θα μπορούσε να του προσφέρει κάποια προστασία, αμφισβητώντας την αναγκαιότητα –και τη διάρκεια– της κράτησης που ζήτησε η Αστυνομία, αλλά δεν το έκανε.

Ήταν μια κακή ημέρα τόσο για την Αστυνομία όσο και για τα δικαστήρια, τα οποία έδειξαν να αγνοούν πλήρως τον ανθρώπινο πόνο.»

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