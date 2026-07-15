Χωριό της Κρήτης... γλεντά χωρίς αλκοόλ!

Τα τροχαία δυστυχήματα που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ από οδηγούς εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες πληγές της Κρήτης, με πολλά από αυτά να έχουν τραγική κατάληξη. Ιδιαίτερα μετά από παραδοσιακά κρητικά γλέντια, όπου το αλκοόλ συχνά ρέει άφθονο, δεν είναι λίγες οι φορές που η διασκέδαση μετατρέπεται σε θρήνο στην άσφαλτο.

Απέναντι σε αυτή τη διαχρονική πραγματικότητα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου επέλεξε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από την περσινή χρονιά, στις εκδηλώσεις και τα γλέντια που διοργανώνει δεν καταναλώνεται αλκοόλ, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για υπεύθυνη διασκέδαση.

Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρουστίκων, Αλέξανδρος Αγγελάκης, «το κάναμε δοκιμαστικά και τα καταφέραμε. Μιμητές δεν ξέρω αν βρήκε, αλλά σ’ εμάς λειτούργησε».

Όσο για το τι επιλέγουν να καταναλώνουν όσοι συμμετέχουν στα γλέντια του χωριού, ο ίδιος εξήγησε: «Καταναλώνουμε μπύρες χωρίς αλκοόλ, αναψυκτικά και νερό. Σημασία έχει η όρεξη πάνω απ’ όλα».

Παράλληλα, ο σύλλογος φροντίζει οι εκδηλώσεις να ξεκινούν σχετικά νωρίς, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και οικογένειες με μικρά παιδιά και να μην ξενυχτούν, δίνοντας έναν πιο οικογενειακό χαρακτήρα στα γλέντια.

Μάλιστα στην ανακοίνωση για το περσινό γλέντι του Αυγούστου είχαν γράψει και μια μαντινάδα που δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να διασκεδάσουν μόνο με την καλή διάθεση.

Η μαντινάδα

«Οφέτος εις τα Ρούστικα γλεντούμε μ’ άλλο τρόπο, να μη δακρύζουν άδικα τα μάθια των αθρώπω».

Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες του συλλόγου δεν περιορίζονται μόνο στην αποχή από το αλκοόλ. Όπως ανέφερε ο κ. Αγγελάκης, «Φέτος θα έχουν και οικολογικό χαρακτήρα τα γλέντια μας, επειδή τα σκουπίδια θα πεταχτούν σε ειδικούς κάδους για πλαστικά, χαρτί, γυαλί αντίστοιχα».

Η δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρουστίκων δεν σταματά εδώ αφού διοργανώνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρό του, φέτος διοργανώθηκε εκδρομή τον Ιούνιο, ενώ πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε και παράσταση του «Καραγκιόζη».

Σήμερα, 15 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουστίκων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αστροπαρατήρησης του νυχτερινού ουρανού με τηλεσκόπια, υπό τους ήχους της μουσικής του Βαγγέλη Παπαθανασίου.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρουστίκων: «Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, παγκοσμίως γνωστός ως vangelis, συνέθεσε μουσική για αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικά έργα και διαστημικές αποστολές, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο την τέχνη, την επιστήμη και το όραμα για το σύμπαν.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη και το έργο του, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την ομορφιά του ουρανού και να ταξιδέψουν νοερά στο διάστημα μέσα από τη μουσική και την αστρονομία».

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