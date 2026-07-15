Ηράκλειο: Φωτιά στο Μελιδοχώρι - Ηχησε το 112!

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Ένα τέταρτο πριν τις 2 το μεσημέρι ήχησε μήνυμα από το 112, που ενημερώνει για δασική πυρκαγιά, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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Η κινητοποίηση είναι τεράστια με 44 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα 3 ομάδες ΕΜΟΔΕ, και υδροφόρες Δήμου και ιδιωτών, ενώ άμεσα "σηκώθηκαν" και εναέρια μέσα.

Η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα σε Μελιδοχώρι και Γέννα του Δήμου Γόρτυνας, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, προσθέτοντας ότι στην περιοχή υπάρχει η λιμνοδεξαμενή των Δεμενίων, όπου μπορούν να εφοδιάζονται τα πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ότι έχουν διατεθεί υδροφόρες του Δήμου προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ολόκληρη η Κρήτη είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή), με ισχυρούς ανέμους.

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