Μάρω Κοντού: Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό της

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης (15/7) σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Η αγαπημένη ηθοποιός κατέληξε στο Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της.

Την είδηση επιβεβαίωσε και επίσημα το νοσοκομείο με ιατρικό ανακοινωθέν που υπογράφει ο διοικητής του «Αγίου Σάββα», γνωστοποιώντας ότι η σπουδαία ηθοποιός απεβίωσε σήμερα, 15 Ιουλίου 2026.

Η απώλειά της βυθίζει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους χιλιάδες θαυμαστές της, καθώς η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με δεκάδες εμβληματικούς ρόλους που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ελληνικής τέχνης.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ” μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της», αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που υπογράφει ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διοικητής του νοσοκομείου, Χρήστος Φασιανός.

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