Μεγαλώνοντας στα '60s - '80s: Όταν το "γύρνα πριν ανάψουν τα φώτα" ήταν το δικό μας GPS!

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Αν γεννηθήκατε κάπου ανάμεσα στο 1960 και το 1980, συγχαρητήρια. Είστε μέλος μιας μοναδικής, σχεδόν «μυθικής» γενιάς.

Είστε οι τελευταίοι που μεγαλώσατε με μια πολύ συγκεκριμένη, ανεκτίμητη αξία: Την απόλυτη, ελεύθερη, αναλογική ζωή.

Σήμερα, οι νεότεροι κοιτάζουν εκείνη την εποχή σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πώς επιβιώνατε χωρίς Google Maps; Πώς συνεννοούσασταν χωρίς WhatsApp;

Κι όμως, όχι μόνο επιβιώσατε, αλλά δημιουργήσατε τον δικό σας κώδικα αξιών.

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Ο λόγος της τιμής και το «ραντεβού στις 5»

Τότε, η λέξη «συμφωνία» δεν χρειαζόταν επιβεβαίωση με γραπτό μήνυμα δέκα λεπτά πριν. Αν το ραντεβού με την παρέα ήταν στις 5 το απόγευμα στο παγκάκι, ήσουν εκεί στις 5.00 μ.μ

Δεν υπήρχε «πού είσαι;»

Δεν υπήρχε «άκυρο, βαριέμαι» την τελευταία στιγμή.

Υπήρχε μόνο ο λόγος της τιμής σου.Αυτή η συνέπεια έχτισε μια σπάνια εμπιστοσύνη. Αν κάποιος αργούσε, απλώς περιμένατε. Χωρίς scrollάρισμα σε οθόνες. Μιλώντας με τον διπλανό σας.

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Η ελευθερία (και η ευθύνη) της αλάνας

Η μητέρα σου σε άφηνε να βγεις από το σπίτι το μεσημέρι με μοναδική οδηγία: «Να γυρίσεις όταν ανάψουν τα φώτα του δρόμου».

Δεν υπήρχε GPS tracker, ούτε κλήσεις ανά μισή ώρα. Αυτή η εμπιστοσύνη δεν ήταν αμέλεια· Ήταν μάθημα. Μαθαίνες να λύνεις τις διαφορές σου μόνος σου στο παιχνίδι.Μαθαίνες να προσέχεις τον εαυτό σου.Μαθαίνες να αντέχεις τη βαρεμάρα και να γίνεσαι δημιουργικός με μια μπάλα ή μερικές πέτρες.

Οι «μεταφραστές» δύο Κόσμων

Το πιο εντυπωσιακό με τη γενιά σας; Είστε η απόλυτη γέφυρα της ιστορίας. Ξέρετε πώς να γυρίσετε την ταινία της κασέτας με ένα μολύβι, αλλά ξέρετε και πώς να στείλετε email ή να μπείτε στο e-banking.

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Ζήσατε την αυθεντική, ζεστή γειτονιά, όπου όλοι ήξεραν όλους, και μετά μπήκατε στον παγκοσμιοποιημένο ψηφιακό κόσμο.

Μπορεί σήμερα να ακολουθείτε τους ρυθμούς της τεχνολογίας, αλλά μέσα σας ξέρετε καλά: Η πραγματική ζωή δεν μετριέται σε likes, αλλά σε γρατζουνισμένα γόνατα, χτυπημένα κουδούνια και ζωντανά γέλια.

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