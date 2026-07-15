Μουντιάλ 2026: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη μετά την πρόκριση στο τελικό

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Σε ένα ατέλειωτο υπαίθριο πάρτυ μετατράπηκε η Μαδρίτη μετά την νίκη της Ισπανίας με 2-0 επί της Γαλλίας, νίκη που της έδωσε και το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ 2026, πρώτη φορά μετά το 2010.

Οι Ισπανοί θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας τους.

Χιλιάδες Ισπανοί από άκρη σε άκρη της χώρας κατέκλυσαν τους δρόμους, με κόρνες αυτοκινήτων, συνθήματα και σημαίες να δημιουργούν εορταστική ατμόσφαιρα αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για την ομάδα. Πολλοί δεν μας έδιναν καμία πιθανότητα, όμως νικήσαμε τη Γαλλία και θα κερδίσουμε όποιον βρούμε απέναντί μας στον τελικό», δήλωσε ο 19χρονος φοιτητής Χάιμε Σάντσεθ στο AFP.

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Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Μαδρίτη για το Μουντιάλ/AP (gallery)

Γέμισε η Μαδρίτη με σημαίες

Χιλιάδες φίλαθλοι, φορώντας τις φανέλες της εθνικής ομάδας και τυλιγμένοι με τις κόκκινες και κίτρινες σημαίες της Ισπανίας, πλημμύρισαν το κέντρο της πρωτεύουσας.

Στο επίσημο fan zone της Πλατείας Κολόν επικράτησε το αδιαχώρητο, ενώ όσοι δεν κατάφεραν να μπουν παρακολούθησαν τον αγώνα από πεζοδρόμια, πάρκα, τοίχους ή έξω από μπαρ και εστιατόρια που είχαν στήσει γιγαντοοθόνες.

Τα συνθήματα «?Viva Espana!» και «Soy espanol!» ακούγονταν διαρκώς, ενώ οι φίλαθλοι απαθανάτιζαν τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα και χόρευαν στους ρυθμούς των γνωστών ποδοσφαιρικών ύμνων.

Πριν από τη σέντρα, αρκετοί φίλαθλοι παραδέχονταν ότι η Γαλλία τους προκαλούσε ανησυχία.

«Το μόνο που δεν ήθελα ήταν να κερδίσει η Γαλλία», δήλωσε η 17χρονη Έρικα Μπαρέα, εκφράζοντας πάντως την αισιοδοξία της λόγω της πρόσφατης παράδοσης υπέρ της Ισπανίας.

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Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Μαδρίτη για το Μουντιάλ/AP (gallery)

Η «Λα Ρόχα» είχε ήδη αποκλείσει τους «Τρικολόρ» στο Euro 2024, κατακτώντας στη συνέχεια το τρόπαιο, ενώ τους είχε νικήσει και στον ημιτελικό του Nations League την περασμένη χρονιά.

Πλέον, οι Ισπανοί ονειρεύονται την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον θρίαμβο του 2010 στη Νότια Αφρική.

«Αυτές οι στιγμές δεν τις ζεις πολλές φορές στη ζωή σου. Ελπίζω να το ξαναζήσουμε και να κατακτήσουμε το τρόπαιο», είπε χαρακτηριστικά ο νεαρός φίλαθλος Χάιμε Σάντσεθ.

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