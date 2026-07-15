Κι όμως αυτή η... ζούγκλα, είναι δρόμος στο Ηράκλειο! (εικόνες)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πυκνή βλάστηση, με χόρτα και καλάμια που ξεπερνούν τα τρία μέτρα, που καλύπτουν τον μισό δρόμο. Η εικόνα στην οδό Θουκυδίδου, που είναι παράλληλη της Μιλιτάδη Καράτζη, θυμίζει ζούγκλα.

Περπατάς και δεν ξέρεις τι θα πεταχτεί μέσα από τα χόρτα, ενώ η οδήγηση για τα διερχόμενα αυτοκίνητα γίνεται δύσκολη και επικίνδυνη.

Image

Και... φυσικά ένας δρόμος στο Ηράκλειο, δεν θα μπορούσε να μην έχει σωρούς σκουπιδιών, που συνοδεύονται από τις γνωστές οσμές... ειδικά τώρα το καλοκαίρι...

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Μάρω Κοντού, σε ηλικία 92 ετών

Κρήτη: Ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε - Ήταν 52 ετών

Ηράκλειο: Τροχαίο με ανήλικους - Ένας 14χρονος πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου



