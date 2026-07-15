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ΚΡΗΤΗ

Κι όμως αυτή η... ζούγκλα, είναι δρόμος στο Ηράκλειο! (εικόνες)

θουκυδίδου ζούγκλα
clock 10:25 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πυκνή βλάστηση, με χόρτα και καλάμια που ξεπερνούν τα τρία μέτρα, που καλύπτουν τον μισό δρόμο. Η εικόνα στην οδό Θουκυδίδου, που είναι παράλληλη της Μιλιτάδη Καράτζη, θυμίζει ζούγκλα.

Περπατάς και δεν ξέρεις τι θα πεταχτεί μέσα από τα χόρτα, ενώ η οδήγηση για τα διερχόμενα αυτοκίνητα γίνεται δύσκολη και επικίνδυνη. 

οδός θουκιδίδου

Και... φυσικά ένας δρόμος στο Ηράκλειο, δεν θα μπορούσε να μην έχει σωρούς σκουπιδιών, που συνοδεύονται από τις γνωστές οσμές... ειδικά τώρα το καλοκαίρι...

οδός θουκιδίδου

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