Αγία Μαρίνα Βόνης: Με έκτακτα δρομολόγια το μεγάλο προσκύνημα - Χιλιάδες πιστοί στο μοναστήρι

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Με τη δέουσα θρησκευτική κατάνυξη και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε το μεγαλύτερο προσκύνημα της Κρήτης, στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας στη Βόνη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά του νησιού – πολλοί εκ των οποίων διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα με τα πόδια εκπληρώνοντας ένα τάμα – καταφθάνουν ήδη στον ιερό χώρο, ο οποίος θα παραμείνει ανοιχτός σε 24ωρη βάση.

Σε επιφυλακή δήμος Μινώα και Αστυνομία

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και οι τοπικές αρχές έχουν θέσει σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό σχέδιο διαχείρισης των χιλιάδων επισκεπτών. Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μονοδρομήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να μην δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και να διευκολυνθεί η διέλευση των οχημάτων.

Παράλληλα, κλιμάκια των εθελοντών και του Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται σε καίρια σημεία των οδικών αξόνων για την παροχή πρώτων βοηθειών στους πεζοπόρους προσκυνητές.

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Έκτακτα δρομολόγια από το ΚΤΕΛ

Για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών μετακίνησης, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου έχει θέσει σε λειτουργία πυκνά, έκτακτα δρομολόγια από το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Ταυτόχρονα, για την αποσυμφόρηση της κίνησης γύρω από το μοναστήρι, ο Δήμος έχει επιστρατεύσει τοπικό λεωφορείο, το οποίο εκτελεί συνεχή δρομολόγια κάθε 15 λεπτά από τον Γαλατά προς την Αγία Μαρίνα, μεταφέροντας δωρεάν τους πιστούς από τους εξωτερικούς χώρους στάθμευσης.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις κορυφώνονται την Πέμπτη 16 Ιουλίου (Παραμονή της εορτής) με τον Μεγάλο Πανηγυρικό Εσπερινό, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ολονύχτια Θεία Λειτουργία για τη διευκόλυνση όσων φτάνουν τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Ανήμερα της εορτής, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, θα τελεστεί η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Συστήνεται στους πεζούς να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, να διαθέτουν φακό ή άλλο μέσο φωτισμού και στους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς η ασφάλεια όλων αποτελεί προτεραιότητα.

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