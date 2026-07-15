Πολυκατοικίες με δύο και τρία δίκτυα οπτικών ινών – Παρέμβαση ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Χιλιάδες πολυκατοικίες που απέκτησαν υποδομές οπτικών ινών μέσω του προγράμματος Smart Readiness βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα πρωτοφανές παράδοξο. Ενώ το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να χρησιμοποιούν την ίδια κοινή υποδομή, στην πράξη σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται δεύτερα και τρίτα παράλληλα δίκτυα μέσα στο ίδιο κτίριο, με νέες σωληνώσεις, καλώδια, κεντρικά και τερματικά κουτιά στους κοινόχρηστους χώρους.

Το φαινόμενο αφορά πολυκατοικίες που διαθέτουν ήδη πιστοποιημένη υποδομή Smart Readiness και προκαλεί έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και διαχειριστές, ενώ η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΕΕΤΤ.

Η συγκεκριμένη υποδομή χρηματοδοτήθηκε με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους ώστε να λειτουργεί ως κοινή, ουδέτερη και προσβάσιμη παθητική εγκατάσταση για όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο σχεδιασμός του προγράμματος ήταν σαφής: κάθε νέα σύνδεση να πραγματοποιείται χωρίς νέες επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και χωρίς την άσκοπη δημιουργία παράλληλων δικτύων μέσα στα ίδια κτίρια.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο. Όταν ένας συνδρομητής επιλέγει διαφορετικό πάροχο από εκείνον που εγκατέστησε αρχικά την υποδομή, σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργείται νέα παράλληλη εγκατάσταση αντί να αξιοποιείται η υφιστάμενη. Έτσι τοποθετούνται νέες σωληνώσεις, καλώδια και πίνακες στις εισόδους, στους διαδρόμους και στους ορόφους των πολυκατοικιών, παρότι το κτίριο διαθέτει ήδη λειτουργικό δίκτυο οπτικών ινών.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή αλλοιώνει την αισθητική των κοινόχρηστων χώρων, επιβαρύνει τις κοινόκτητες εγκαταστάσεις με περιττές παρεμβάσεις, προκαλεί συνεχή αναστάτωση σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές και, κυρίως, ακυρώνει στην πράξη τον σκοπό για τον οποίο χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα.

Παράλληλα επισημαίνει ότι σε ολοένα και περισσότερες πολυκατοικίες με πιστοποιημένη υποδομή επιχειρείται η δημιουργία δεύτερης ή ακόμη και τρίτης εσωτερικής εγκατάστασης από διαφορετικούς παρόχους. Όπως αναφέρει, η πρακτική αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα τόσο για τη συμβατότητά της με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο όσο και με τους όρους χρηματοδότησης του ίδιου του προγράμματος.

Για τον λόγο αυτό η ΠΟΜΙΔΑ ζητά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΕΕΤΤ να εκδώσουν άμεσα σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες, με τις οποίες θα επιβεβαιώνεται ότι οι υποδομές Smart Readiness αποτελούν την κοινή παθητική υποδομή κάθε κτιρίου και ότι όλοι οι πάροχοι οφείλουν να συνδέονται σε αυτή.

Παράλληλα ζητά να αποτρέπεται η εγκατάσταση δεύτερων ή τρίτων παράλληλων εσωτερικών δικτύων όταν υπάρχει ήδη διαθέσιμη και λειτουργική υποδομή, να προστατεύονται οι κοινόχρηστοι χώροι από αχρείαστες επεμβάσεις που υποβαθμίζουν την αισθητική και τη λειτουργικότητά τους και να διασφαλίζεται η ορθή αξιοποίηση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων που επενδύθηκαν για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των κτιρίων.

Η παρέμβαση της ΠΟΜΙΔΑ μεταφέρει πλέον το θέμα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην ΕΕΤΤ, από τους οποίους ζητείται να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο χρήσης των υποδομών Smart Readiness και να ξεκαθαριστεί εάν οι πάροχοι υποχρεούνται να αξιοποιούν την κοινή υποδομή αντί να προχωρούν στη δημιουργία νέων παράλληλων δικτύων. Η θέση των δύο αρμόδιων φορέων αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από αυτή θα κριθεί εάν θα θεσπιστούν σαφέστεροι κανόνες για την αξιοποίηση των κοινών υποδομών οπτικών ινών στις πολυκατοικίες.

Πηγή: Protothema.gr

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