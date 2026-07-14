Η πρώην σύντροφος του Σαμ Νιλ αποκαλύπτει: "Είχε πνευμονία και ήταν πολύ άρρωστος"

Νέες πληροφορίες για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του Σαμ Νιλ έφερε στο φως η πρώην σύντροφός του, αποκαλύπτοντας ότι ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρή πνευμονία λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Ο πρωταγωνιστής του «Jurassic Park», ο οποίος πέθανε αιφνιδίως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου σε ηλικία 78 ετών, βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του ABC, Λόρα Τινγκλ, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2018 έως το 2021.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο ABC Radio Sydney, ο οργανισμός του είχε εξαντληθεί έπειτα από τις σοβαρές περιπέτειες της υγείας του. «Ήταν πολύ άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν στάθηκαν στο πλευρό του, όμως αυτή τη φορά δεν κατάφερε να αναρρώσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ότι, παρότι είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του αίματος, οι πολύμηνες χημειοθεραπείες και οι ανοσοθεραπείες είχαν αποδυναμώσει σημαντικά το ανοσοποιητικό του σύστημα, αφήνοντάς τον ιδιαίτερα ευάλωτο σε λοιμώξεις όπως η πνευμονία.

Από την πλευρά της, η φίλη και συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Hunt for the Wilderpeople», Ρίμα Τε Γουιάτα, δήλωσε ότι ο Σαμ Νιλ πιθανότατα θα είχε εκνευριστεί με αυτή τη νέα δοκιμασία, καθώς μόλις είχε αφήσει πίσω του τη μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο. Όπως είπε, ο ηθοποιός δεν φοβόταν τον θάνατο, αλλά θα δυσκολευόταν να αποδεχθεί ότι, μετά από όσα είχε περάσει, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ακόμη σοβαρή ασθένεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαμ Νιλ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του αίματος το 2022. Έπειτα από πολυετή θεραπευτική αγωγή, τον περασμένο Απρίλιο είχε ανακοινώσει ότι η ασθένεια βρισκόταν πλέον σε ύφεση, εκφράζοντας τη χαρά και την αισιοδοξία του για την πορεία της υγείας του.

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