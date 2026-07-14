Νικητής στη Βουδαπέστη ο Τεντόγλου με άλμα στα 8,31 μέτρα -3ος ο Καραλής

Ο Μίλτος Τεντόγλου ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στο μίτινγκ της Βουδαπέστης, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος χάρη σε άλμα 8,31 μέτρων (-0,6 μ./δ.) στην τελευταία του προσπάθεια.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα με άλμα στα 7,88 μ. (-0,8 μ./δ.), επίδοση που τον έφερε προσωρινά στην τέταρτη θέση, με τον Τζαμαϊκανό Πίνοκ να προηγείται μετά τον πρώτο γύρο με 7,95 μ.

Στη δεύτερη προσπάθειά του ο Τεντόγλου σημείωσε ξανά 7,88 μ., πριν βελτιωθεί σημαντικά στο τρίτο άλμα, φτάνοντας στα 8,12 μ. (+0,3 μ./δ.) και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη για τον Έλληνα άλτη, ο οποίος με άλμα στα 8,18 μ. (-0,5 μ./δ.) στην τέταρτη προσπάθεια πέρασε στην κορυφή. Στο πέμπτο του άλμα βελτίωσε εκ νέου την επίδοσή του, φτάνοντας στα 8,19 μ. (-0,3 μ./δ.) και διατηρώντας το προβάδισμα.

Ο Τεντόγλου, όμως, είχε αφήσει το καλύτερο για το τέλος. Στην έκτη και τελευταία προσπάθειά του «προσγειώθηκε» στα 8,31 μ. (-0,6 μ./δ.), επίδοση που του χάρισε τη νίκη στο μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την τρίτη θέση στο μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με καλύτερο άλμα στα 5,90 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε τον αγώνα του περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5,60μ., ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε τα 5,80μ. με τη δεύτερη προσπάθεια.

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική του κατάσταση, καθώς υπερέβη με την πρώτη τα 5,90μ., επίδοση που του χάρισε την τρίτη θέση στον αγώνα.

Ο Καραλής επιχείρησε στη συνέχεια να ξεπεράσει τα 6,00μ., ωστόσο είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με καλύτερη επίδοση τα 5,90 μέτρα.