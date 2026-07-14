Παίκτης στον βρετανικό «Εκατομμυριούχο» την... πάτησε στην ελληνική μυθολογία

Όλοι μας έχουμε περάσει έστω και μια φορά στη ζωή μας να παρακολουθούμε στην τηλεόραση ένα παιχνίδι γνώσεων και να απαντάμε πιο γρήγορα από τον διαγωνιζόμενο.

Βέβαια, από την άνεση του καναπέ μας και χωρίς τον κίνδυνο να γίνουμε ρεζίλι σε χιλιάδες ανθρώπους είναι πιο εύκολο. Και μάλλον, ένας παίκτης στον Εκατομμυριούχο της Βρετανίας, θα ήθελε πολύ να βρίσκεται στον καναπέ του εκείνη τη στιγμή.

Πριν από λίγο καιρό ένας Άγγλος έκατσε στην καρέκλα του γνωστού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων και κάποια στιγμή βρέθηκε απέναντι από μια ερώτηση για την ελληνική μυθολογία.

«Ποια ήταν η θεά της νίκης» τον ρώτησε ο παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον και στην οθόνη εμφανίστηκαν οι τέσσερις απαντήσεις – όλες γνωστά brands αθλητικών ειδών: Umbro, Reebok, Adidas και Nike.

Ο διαγωνιζόμενος αφού το σκέφτηκε αρκετά λίγο είναι η αλήθεια και «πέταξε» στα γρήγορα τις επιλογές των Reebok και Adidas, έμεινε ανάμεσα στις Umbro και Nike.

Έως εδώ καλά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι του… γυάλισε η πρώτη απάντηση, καθώς όπως τόνισε «οι άλλες λέξεις δεν του κάνουν καν για ελληνικές».

Και αφού ξεκαθάρισε ότι το παρασκέφτεται, πήγε με την Umbro ως απάντηση, με τον Κλάρκσον -προτού καν του πει αν είχε απαντήσει σωστά ή όχι- να ξεσπάει ανάμεσα σε γέλια και… στεναχώρια.

Ο παίκτης σοκαρίστηκε με τις τέσσερις λέξεις που ακολούθησαν («η απάντηση είναι λάθος») και στραβοκατάπιε όταν είδε ότι η σωστή απάντηση ήταν Nike, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε και μερικές δόσεις βρετανικού χιούμορ από τον Τζέρεμι Κλάρκσον.

Ναι, σίγουρα δεν το παρεσκέφτηκε.

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