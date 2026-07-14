Παρέμβαση Αρναούτογλου στην Κομισιόν για το αεροδρόμιο Ηρακλείου: "Αδιανόητο να μην υπάρχει πλήρης υγειονομική κάλυψη για 10 εκατ. επιβάτες"

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου

, κατέθεσε επείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν, αναδεικνύοντας τις σοβαρές

ελλείψεις στην υγειονομική θωράκιση

του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης

Στην ερώτησή του ο κ. Αρναούτογλου κάνει αναφορά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», το δεύτερο μεγαλύτερο της Ελλάδας, το οποίο επισημαίνει « εξυπηρέτησε περισσότερους από 10 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τουρισμό. Παρά τον ιδιαίτερα υψηλό φόρτο επιβατικής κίνησης, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια της υγειονομικής στελέχωσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών πρώτης αντιμετώπισης».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η επάρκεια των υπηρεσιών αυτών δεν αφορά μόνο την οργάνωση των εθνικών συστημάτων υγείας, αλλά συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των επιβατών, την ανθεκτικότητα κρίσιμων ευρωπαϊκών υποδομών και την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης».

Επίσης τονίζει ότι «τα διεθνή αεροδρόμια αποτελούν κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών, εξυπηρετώντας καθημερινά εκατομμύρια πολίτες και επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ασφαλής λειτουργία τους προϋποθέτει όχι μόνο υψηλά πρότυπα αεροπορικής ασφάλειας, αλλά και επαρκή υγειονομική ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών».

Ο κ. Αρναούτογλου ρωτά την Κομισιόν:

«Υπάρχουν ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα ή βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την υγειονομική ετοιμότητα και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε διεθνείς αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Θεωρεί ότι η επάρκεια των υπηρεσιών αυτών αποτελεί στοιχείο που συμβάλλει στην ασφάλεια των επιβατών και στην ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών μεταφορών της Ένωσης;

Ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία ή προγράμματα μπορούν να αξιοποιήσουν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγειονομικής ετοιμότητας σε διεθνείς αερολιμένες με ιδιαίτερα υψηλή επιβατική κίνηση;».

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