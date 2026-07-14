Δομή στους Αθανάτους: Ανυποχώρητοι οι κάτοικοι - Σε δήμαρχο και Περιφερειάρχη η επιτροπή αγώνα

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Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων παραμένουν οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών στο Ηράκλειο, εκφράζοντας την καθολική και κατηγορηματική τους αντίθεση στα σχέδια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Άσυλου για τη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Μετά τον χθεσινοβραδινό συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών στο ύψος του 10ου χιλιομέτρου, η επιτροπή αγώνα των κατοίκων μεταφέρει σήμερα την πίεση σε θεσμικό επίπεδο.

Πραγματοποιούν διαδοχικές, κρίσιμες συναντήσεις στη Λότζια με τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, και με τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Η ένταση και το κυβερνητικό πλάνο

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ειλημμένη απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου. Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, η Αθήνα δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη.

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Η κυβερνητική θέση

Η δομή στις αποθήκες Σκουλούδη προορίζεται για προσωρινή, κλειστή φύλαξη και καταγραφή, στα πρότυπα της αντίστοιχης εγκατάστασης που λειτουργεί στην Αγυιά Χανίων.

Η απάντηση των κατοίκων

Καταγγέλλουν πλήρη αιφνιδιασμό, παντελή έλλειψη διαβούλευσης και τονίζουν ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι εντελώς ακατάλληλο, εγείροντας σοβαρά ζητήματα πολεοδομικών παραβάσεων και ασφάλειας.

Μέτωπο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατοίκων

Οι κάτοικοι δεν είναι μόνοι τους σε αυτόν τον αγώνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει ήδη εκδώσει ομόφωνο ψήφισμα κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης. Ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων καταστάσεων αν η πολιτεία αγνοήσει επιδεικτικά τη βούληση της τοπικής κοινωνίας.

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