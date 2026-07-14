Τα ζώδια της Τρίτης

Κριός



Κριέ μου, με τη νέα Σελήνη σήμερα επικεντρώνεσαι περισσότερο σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, αλλά και την ψυχολογία σου. Τον τρόπο που βλέπεις εσύ προσωπικά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που επανέρχονται στο προσκήνιο και πλέον αυτό που θέλεις είναι είτε να τα λύσεις είτε να τα προσεγγίσεις διαφορετικά και να δεις τι χρειάζεται να αλλάξει, προκειμένου να σταματήσουν να σε ζορίζουν. Ωστόσο, κράτα χαμηλούς τόνους και μην επιμένεις εκεί τα πράγματα φαίνεται να μην προσαρμόζονται εύκολα.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, η νέα Σελήνη φαίνεται να σε φέρνει κοντά με κάποια άτομα ή να σου δίνεται η ευκαιρία να ανοίξεις κάποιες συζητήσεις που θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες. Στο πλάνο μπαίνει μια μικρή απόδραση, ένα ταξιδάκι που θα σε βοηθήσει να ξεφύγεις από την πίεση, από την άλλη. Ένα νέο κομμάτι σε μορφή εκπαίδευσης ίσως να επανέλθει στο προσκήνιο, πιθανότατα κάτι που δεν μπόρεσε να γίνει προηγουμένως και ίσως τώρα να είναι πιο εύκολο. Τα πράγματα είναι απαιτητικά και θα χρειαστεί να δείξεις υπομονή και αντοχή.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, η νέα Σελήνη σήμερα εστιάζει το ενδιαφέρον στο πώς θα νιώσεις ασφαλής, αλλά και σε θέμα αξιών και αυτοεκτίμησης. Είναι μια φάση που τρέχουν ίσως αρκετά στο κεφάλι σου και προσπαθείς να καλύψεις αρκετά ενδεχόμενα ταυτόχρονα. Παράλληλα, υπάρχουν κάποια νέα ανοίγματα στο οικονομικό που θα επωφεληθεί το εισόδημά σου, όμως θα πρέπει να κρατήσεις κατά νου πως θα χρειαστεί να το οργανώσεις σωστά και να το τρέξεις αρκετά για να στρώσει. Ναι, υπάρχει η προοπτική, αλλά θέλει αρκετή προσπάθεια από πλευράς σου.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, νέο φεγγάρι σήμερα και έχεις αυτό το μουντ που θέλεις να κάνεις νέα πράγματα και να προχωρήσεις περισσότερο τα πλάνα σου. Τα πράγματα εξακολουθούν και παραμένουν καθαρά στο μυαλό σου, ενώ θέλεις να εκφραστείς και πιο δημιουργικά. Υπάρχουν επαφές μέσα στη μέρα που θα φέρουν συζητήσεις για το πώς μπορείς να προχωρήσεις τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και γνωριμίες που θα σε κεντρίσουν αρκετά. Αυτό που θέλω να θυμάσαι είναι πως μέσα από τη δουλειά και τη συγκέντρωση θα στρώσουν οι νέοι στόχοι που θα θέσεις.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, αυτή η νέα Σελήνη στρέφει το ενδιαφέρον σου σε εσωτερικά ζητήματα και σε διάφορες καταστάσεις που τις επανεξετάζεις με μια διαφορετική ματιά. Σε πρώτο πλάνο μπαίνει η ψυχολογία και η ανάγκη-επιθυμία σου για ξεκούραση, αλλά και καλύτερη οργάνωση των πλάνων που θα τρέξεις το επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια δημιουργική έκφραση και μια πιο βαθιά επικοινωνία με δικά σου άτομα. Καλό είναι όμως να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να αποφύγεις να εγείρεις υπερβολικές απαιτήσεις, θεωρώντας αρκετά από αυτά ως αυτονόητα από τους άλλους. Επίσης, απόφυγε να γίνεις σκληρός και με τον εαυτό σου.

Παρθένος



Παρθένε μου, πλάνα και στόχοι, νέα ή που άφησες στην άκρη και επανέρχονται στο προσκήνιο φαίνεται να σου δίνουν ένα παραπάνω κίνητρο με τη νέα Σελήνη σήμερα για να ξεκουνηθείς και να δρομολογήσεις κάπως καλύτερα τα θέλω σου. Βάζοντας τον εαυτό σου σε πρώτο πλάνο και τον τρόπο που χειρίζεσαι σημαντικά ζητήματα, κυρίως δουλειάς, είναι πιο εύκολο να παρατηρήσεις τι μπορεί να βελτιωθεί και με ποιο τρόπο. Η πίεση που υπάρχει και το απαιτητικό πλάνο που χρειάζεται να χτίσεις μπορεί να σε κρατήσει λίγο πίσω, όμως αξίζει τον κόπο για να κινηθείς οργανωμένα και με πιο στοχευμένη κατεύθυνση.

Ζυγός



Ζυγέ μου, κάποια σημαντικά κομμάτια και στόχοι που έχεις βάλει στη δουλειά επανέρχονται σήμερα στο προσκήνιο με το νέο φεγγάρι και μπαίνεις στη διαδικασία να τα επεξεργαστείς εκ νέου και να δεις τι χρειάζεται να γίνει από μεριάς σου για να λειτουργήσουν και να προχωρήσουν καλύτερα. Επαφές με σημαντικά άτομα, αλλά και ο τρόπος που κινείσαι τονίζουν την εικόνα σου και αυτό σου δίνει πόντους στα μάτια ανωτέρων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τηρήσεις ισορροπίες σε επαφές με συνεργάτες και να αποφύγεις εντάσεις. Κράτα αποστάσεις και δες πώς μπορείς να θέσεις όρια.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, η οπτική σου αλλάζει. Από τη μία, υπάρχει αυτή η επαφή με το συναίσθημα και με πράγματα που φαίνεται να σε επηρεάζουν άμεσα στον τρόπο που κινείσαι ή αντιδράς, όμως παρατηρείς το φως που υπάρχει και κάπως αποκτάς μια πιο αισιόδοξη οπτική απέναντι σε ουσιαστικά για σένα ζητήματα. Οι φίλοι φαίνεται να σε εμπνέουν για να δώσεις μεγαλύτερο βάρος σε ιδέες, αλλά και να αναπτύξεις ενδιαφέροντα που είχες αφήσει στην άκρη το προηγούμενο διάστημα. Ναι, η καθημερινότητα είναι γεμάτη και απαιτητική. Με σωστή οργάνωση όμως όλα μπορείς να τα κάνεις και να βρεις χρόνο να αφιερώσεις.

Τοξότης



Τοξότη μου, η νέα Σελήνη σήμερα στρέφει το ενδιαφέρον σου εσωτερικά, σε πιο βαθιά και ουσιαστικά κομμάτια που είναι ίσως η στιγμή να δεις ξανά. Κομμάτια που αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις και επαγγελματικά ζητήματα γίνονται το επίκεντρο της προσοχής σου και οργανώνεις καλύτερα κάποια πράγματα, παρατηρώντας λάθη και διορθώνοντάς τα για να προχωρήσουν καλύτερα. Στα οικονομικά επίσης υπάρχουν αλλαγές που φαίνονται θετικές, θέλουν όμως προσεκτική οργάνωση για να αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Μην πτοηθείς το επόμενο διάστημα και το αφήσεις, επειδή θα δεις πως είναι πιο απαιτητικό.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, η νέα Σελήνη σήμερα φέρνει στο επίκεντρο συνεργασίες και διαπροσωπικές σχέσεις. Οι επαφές με τους σημαντικούς άλλους μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και αυτό που θέλεις να δεις πώς μπορείς να τις εξελίξεις και να τις βελτιώσεις, ώστε να μπορείς να νιώθεις πιο ασφαλής, αλλά και σίγουρος για τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Υπάρχουν νέες επαφές ή επικοινωνίες από προηγούμενες επαφές που έγιναν και δεν υπήρξε κάποιο νεότερο από τότε. Αν σκέφτεσαι πως πρέπει να διακόψεις κάποιες επαφές, καλό είναι να το επεξεργαστείς σωστά και να μην το πετάξεις έτσι.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, το πρόγραμμα μπαίνει σε πρώτο πλάνο και κάνεις αλλαγές που φαίνεται να σε βοηθούν καλύτερα στη διαχείριση χρόνου και πραγμάτων που έχεις να κάνεις. Η νέα Σελήνη αφορά το κομμάτι της καθημερινότητας και της δουλειάς σου, κάνοντάς σε να βάλεις δημιουργική σκέψη, αλλά και βαθύτερη παρατήρηση στο παιχνίδι. Κομμάτια ευεξίας, όπως η διατροφή, μπαίνουν επίσης στο πρόγραμμα. Το σημαντικό είναι να είσαι προσεκτικός στον τρόπο που επικοινωνείς, αλλά και στα σχόλια που κάνεις. Ο τρόπος που τα σκέφτεσαι και τα επικοινωνείς όλα αυτά είναι κάπως απόλυτος και ίσως υπάρξουν αντιδράσεις.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, οι ιδέες που έχεις φαίνεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και μια πιο αισιόδοξη στάση από πλευράς σου που θα σε βοηθήσει να τα προχωρήσεις καλύτερα ή να δεις πώς μπορείς να εκφραστείς πιο δημιουργικά μέσα από τα πλάνα σου αυτά. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να επανέλθουν άτομα από το παρελθόν και να σκεφτείς σοβαρά να τους δώσεις ακόμα ευκαιρία. Εστίασε στις αλλαγές που θέλεις να κάνεις και στο αίσθημα χαράς που θέλεις να επανέλθει. Ναι, είναι κάτι το απαιτητικό, όμως θα χρειαστεί να δουλέψεις το επόμενο διάστημα κάπως παραπάνω με ανασφάλειες που έρχονται στην επιφάνεια