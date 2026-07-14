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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ενίσχυση της Διεύθυνσης Μεταφορών με 6 νέους συνεργάτες

προσληψεις μηχανολογικο
clock 10:18 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπογράφηκαν οι συμβάσεις έργου και έχουν ήδη αναλάβει τα καθήκοντά τους έξι νέοι συνεργάτες στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Οι συμβάσεις υπεγράφησαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη και τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Δαίδαλος Α.Ε.» Κώστα Φασουλάκη.

Η προσθήκη των νέων στελεχών αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης για την ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της υπηρεσίας. Κύριος γνώμονας της ενίσχυσης είναι η ταχύτερη, ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και των επαγγελματιών που συναλλάσσονται καθημερινά με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

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Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δαίδαλος Κώστας Φασουλάκης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ά-μεση ανάληψη καθηκόντων από τα νέα στελέχη, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση των τοπικών υπηρεσιών.

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