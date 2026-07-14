Σαλμονέλα στη Λαμία: Στο μικροσκόπιο παρτίδα κοτόπουλου – Έλεγχοι σε 7 καταστήματα

Περισσότεροι από 30 είναι οι ασθενείς με σαλμονέλα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου.

Οι ασθενείς παρουσίασαν συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό, και όλοι δήλωσαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα της πόλης, γεγονός που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τροφίμου πιθανότατα από τον ίδιο προμηθευτή.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο για νοσηλεία παρέμειναν 12 ασθενείς. «Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος», τονίζει ο ίδιος και προσθέτει: «Φυσικά από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας. Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί», κάτι που δείχνει πως η πηγή της μόλυνσης βρίσκεται σε αρκετά σημεία στην πόλη.

Ο πραγματικός αριθμός των νοσούντων εκτιμάται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος. Αρκετοί πολίτες που εμφάνισαν ηπιότερα συμπτώματα επέλεξαν να μην προσέλθουν στο νοσοκομείο, αλλά έλαβαν ιατρικές οδηγίες από τους προσωπικους τους γιατρούς.

Κότοπουλο ο... ένοχος

Η κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών υπήρξε άμεση. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας πραγματοποιούν από χθες το πρωί σαρωτικούς ελέγχους σε 7 καταστήματα εστίασης που βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη.

Από την πρώτη χαρτογράφηση των περιστατικών προκύπτει ένας σαφής κοινός παρονομαστής. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η πηγή της μόλυνσης εντοπίζεται σε προβληματική παρτίδα κοτόπουλου γνωστής εταιρείας. Τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη είχαν προμηθευτεί οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων από μεγάλη αλυσίδα τροφοδοσίας.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Νωρίτερα το νοσοκομείο Λαμίας είχε εκδώσει ανακοίνωση κάνοντας λόγο για περισσότερους από 20 ασθενείς.

«Από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό!

Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamianow.gr ασθενείς που επικοινώνησαν με την ιστοσελίδα μας ανέφεραν ότι είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά για την υπόθεση προκειμένου να διελευκανθει τι συνέβη. «…δεν θα το αφήσουμε έτσι. Έχουμε τρεις μέρες στο νοσοκομείο με την γυναίκα μου να ταλαιπωρείται με έντονα συμπτώματα». έλεγε στο Lamianow.gr ένας κύριος που η σύζυγος του κατανάλωσε από την συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλου. «…θα κινηθούμε νομικά», συμπλήρωσε.

Φωτογραφία: lamianow.gr

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