Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα χτυπημάτων μετά τις απειλές Τραμπ

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Οι αμερικανικές δυνάμεις λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το τρίτο μέσα σε ισάριθμές ημέρες ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα την περασμένη εβδομάδα.

Οι πρώτες αναφορές μιλούν για σειρά εκρήξεων στο Μπαντάρ Αμπάς, τα νησιά Σιρίκ και Κεσμ, σημεία που είχαν χτυπηθεί και τις προηγούμενες ημέρες.

⚡️ US bombing of Iranian Sirik pic.twitter.com/0CHbWqs5EB — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 13, 2026

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) τόνισε ότι τα χτυπήματα, με την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, γίνονται να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν «να επιτίθεται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».





At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτιρίου όπου έχουν τη βάση τους στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Το ναυτικό των Φρουρών, «στοχοποίησε και έπληξε πολλές αποθήκες υποστήριξης οπλισμού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο (όπου διαμένουν μέλη των ενόπλων) δυνάμεων των ΗΠΑ στη βάση Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν», αναφέρει το μήνυμά τους.

🇮🇷🇧🇭🇺🇸 Iranian missiles are striking U.S. bases in Bahrain, with powerful explosions being heard now. pic.twitter.com/tTIq5dMb4W — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) July 14, 2026

ΗΑΕ: Δύο δεξαμενόπλοια επλήγησαν από ιρανικούς πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ – Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες

Δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν πλήγμα από δύο ιρανικούς πυραύλους κρουζ στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές και τα δύο πλοία. Ένας Ινδός, μέλος του πληρώματος, σκοτώθηκε, ενώ άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν.

BREAKING: Iran has attacked and hit two UAE national tankers, the Mombasa (Oil) and Al-Bahiya (LNG), with cruise missiles in the southern passage of the Strait of Hormuz within Omani territorial waters, causing material damage and a fire in both tankers, per UAE Ministry of… — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 13, 2026

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