Δημοσιογράφος Bild: Έζησα και εγώ τον ίδιο εφιάλτη με σπασμένο παράθυρο σε αεροπλάνο!

Τα πρόσφατα συγκλονιστικά γεγονότα σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, όπου ένα παράθυρο της καμπίνας αποκολλήθηκε, ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στον δημοσιογράφο της γερμανικής εφημερίδας Bild, Αντρέας Τέλεν.







Ο έμπειρος ρεπόρτερ είχε ζήσει μια ανάλογη, τρομακτική εμπειρία χιλιάδες μέτρα πάνω από το έδαφος το 1999 και περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τα συναισθήματα και τον πανικό της στιγμής που συνειδητοποιείς ότι η ζωή σου κρέμεται από μια κλωστή.

Τρόμος χιλιάδες μέτρα πάνω από το έδαφος



Στην πτήση FR 1879 της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, ένα παράθυρο έσπασε ξαφνικά και ένας 61χρονος άνδρας παρασύρθηκε από την αποσυμπίεση, με το σώμα του να βγαίνει έξω μέχρι τους ώμους.

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Ωστόσο, αυτό που φαντάζει αδιανόητο για τους περισσότερους ταξιδιώτες, για τον 61χρονο σήμερα Αντρέας Τέλεν, λειτούργησε ως ένα εφιαλτικό déjà vu.

Οι εικόνες από το αεροπλάνο της Ryain επανέφεραν στη μνήμη του όσα βίωσε το 1999. Ένιωσε αμέσως ξανά εκείνον τον παγωμένο αέρα, θυμήθηκε τον κρότο και τον πανικό στα μάτια της αεροσυνοδού.

Τότε, ένα παράθυρο είχε επίσης διαλυθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης και, σαν από θαύμα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.







Ο ίδιος δεν θα ξεχάσει ποτέ τη στιγμή που έκανε τον σταυρό του, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες κρατιούνταν αβοήθητοι στα καθίσματά τους, σκεπτόμενος: «Αυτό ήταν τώρα».

Εφιαλτικές στιγμές



Ήταν 7 Μαρτίου 1999. Η πτήση LH 6941, την οποία εκτελούσε η South African Airways -συνεργάτης της Lufthansa-, είχε μόλις απογειωθεί από το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 301 άτομα, πολλοί εκ των οποίων ήταν Γερμανοί. Ο δημοσιογράφος καθόταν στο πίσω μέρος, στη σειρά 29, στη θέση Α δίπλα στο παράθυρο.







Έπειτα από μια ομαλή απογείωση, μόλις είχε ρίξει πίσω το κάθισμά του όταν συνέβη το αναπάντεχο: στα 7.000 μέτρα, ένα παράθυρο του τζάμπο τζετ αποκολλήθηκε και κομμάτια της εσωτερικής επένδυσης σκίστηκαν.

Ξαφνικά ακούστηκε ένας τεράστιος κρότος και αμέσως μετά κραυγές. Αρχικά, ο Τέλεν πίστεψε ότι επρόκειτο για βόμβα.

Ένας παγωμένος άνεμος σάρωσε το αεροπλάνο, ο αέρας έγινε υγρός και ξαφνικά έκανε τσουχτερό κρύο, ενώ το τζετ παρουσίασε μια μικρή απώλεια ύψους. Μόλις τρεις σειρές μπροστά του, στη θέση 26A, το παράθυρο έλειπε.

Ο άνδρας που καθόταν εκεί κατάφερε να σωθεί πέφτοντας με βουτιά στον διάδρομο.

Μια αεροσυνοδός άρχισε να φωνάζει «Κυβερνήτη, κυβερνήτη!» και έτρεξε προς το πιλοτήριο. Μπροστά από τον δημοσιογράφο, ο Γκέρχαρντ Σμιτ από το Γκροσόστχαϊμ της Βαυαρίας τράβηξε τη σύζυγό του σφιχτά πάνω του. Ο ρεπόρτερ πίστεψε ότι έρχεται το τέλος.

Περίμενε ότι το αεροπλάνο θα συντριβεί μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα και άρπαξε ένα μαξιλάρι για να προστατεύσει το πρόσωπό του. Παραδόξως, οι μάσκες οξυγόνου δεν έπεσαν – σε αντίθεση με την πτήση της Ryanair, όπου οι μάσκες έπεσαν κανονικά στην καμπίνα κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, όπως φάνηκε και στις φωτογραφίες.

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Στο αεροσκάφος επικράτησε αναστάτωση, αλλά όχι πανικός. Πολλοί επιβάτες παρέμεναν σιωπηλοί και χλωμοί από το σοκ.

Τελικά, το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Γιοχάνεσμπουργκ. Καθώς τροχοδρομούσαν, πυροσβεστικά οχήματα έτρεχαν από πίσω τους, όμως όλα κύλησαν ομαλά και η ανακούφιση ήταν τεράστια.

Από τότε, ο Αντρέας Τέλεν κρατά μια συγκεκριμένη σκέψη: «Είχαμε όλοι έναν φύλακα άγγελο».

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