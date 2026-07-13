Αιγαίο: Έξι τουρκικές παραβιάσεις τη Δευτέρα

Νέες τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις καταγράφηκαν σήμερα, Δευτέρα, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, από ένα CN-235 και 1 UAV.
Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, συνολικά τρεις παραβάσεις σημειώθηκαν, μια από το CN-235 και 2 από το UAV.
Επιπλέον, καταγράφηκαν έξι παραβιάσεις, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν από το CN-235.
Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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