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ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Έξι τουρκικές παραβιάσεις τη Δευτέρα

CN-235
clock 22:30 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέες τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις καταγράφηκαν σήμερα, Δευτέρα, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, από ένα CN-235 και 1 UAV.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, συνολικά τρεις παραβάσεις σημειώθηκαν, μια από το CN-235 και 2 από το UAV.

Επιπλέον, καταγράφηκαν έξι παραβιάσεις, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν από το CN-235.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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