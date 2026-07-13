Μάικλ Τζάκσον: Νέο ρεκόρ για τον «βασιλιά», 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

Η βιογραφική ταινία Michael, που αφηγείται τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στις παγκόσμιες εισπράξεις έπειτα από 12 σαββατοκύριακα στις αίθουσες. Η παραγωγή των Lionsgate και Universal αποτελεί πλέον την εμπορικότερη βιογραφική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το φιλμ έχει συγκεντρώσει 371,8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 629,8 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές. Από την Ιαπωνία προήλθαν εισπράξεις 35,75 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στην τελική περίοδο της κινηματογραφικής του διαδρομής ενισχύθηκε και από τη ρωσική αγορά.

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Το Michael είναι η δεύτερη ταινία της χρονιάς που περνά το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, μετά το Super Mario Galaxy των Universal, Illumination και Nintendo. Για τη Lionsgate πρόκειται για την πρώτη παραγωγή της που φτάνει σε αυτό το επίπεδο εισπράξεων.

Λίγες ημέρες πριν από την υπέρβαση του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το Michael είχε ήδη προσπεράσει το Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν, το οποίο είχε καταγράψει παγκόσμιες εισπράξεις 975,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το προηγούμενο εμπορικό ρεκόρ της Lionsgate ανήκε στο The Hunger Games: Catching Fire του 2013, με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence). Η ταινία είχε ολοκληρώσει την παγκόσμια πορεία της με 865,2 εκατομμύρια δολάρια.

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