Ηράκλειο: Οι συνταξιούχοι πάνε θέατρο με "Ιστορίες ελληνικής τρέλας"

Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου καλεί όλους τους συνταξιούχους να παρακολουθήσουν την εξαιρετική θεατρική παράσταση του σωματείου γυναικών «Η ΙΡΙΔΑ» στο θέατρο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» στην «ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ» την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ώρα 21.00.

Η Ένωση Συνταξιούχων δεν είναι μόνο πρωτοπόρα στους αγώνες υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας των συντάξεων μας, του δημόσιου συστήματος υγείας, των παιδιών μας, που τον 21 αιώνα καλούνται να ζήσουν χειρότερα από εμάς, αλλά και για τον πολιτισμό , τις παραδόσεις μας , για αυτό σας καλεί σε αυτή την όμορφη θεατρική βραδιά.

Σε μια εποχή που η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο γρήγορη και η ανθρώπινη επικοινωνία συχνά περιορίζεται, το λαϊκό θέατρο μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συλλογικότητας , της συνάντησης, της ζωντανής επαφής, μας συγκινεί μας ενώνει μας κάνει να γελάμε να σκεπτόμαστε.

Το σωματείο μας στηρίζει το θέατρο, τους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και κάθε άνθρωπο που προσφέρει στο τόπο μας μέσα από την τέχνη του.

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Εκφράζομαι τα θερμά μας συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της εξαιρετικής παράστασης, που με αφοσίωση με μεράκι και αγάπη για την τέχνη αποδεικνύουν, ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη.

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