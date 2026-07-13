Stock Center: Όλη η μαγεία του καλοκαιριού χωράει στο νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο

Το Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ, προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει το νέο του μεταχειρισμένο αυτοκίνητό του και να απολαύσει το καλοκαίρι με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά.



Διακοπές, αγαπημένα πρόσωπα, νέοι προορισμοί και μοναδικές εμπειρίες γίνονται μέρος κάθε διαδρομής, με το αυτοκίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του κάθε οδηγού. Με περισσότερες από 1.500 διαθέσιμες επιλογές, το Stock Center προσφέρει ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, σαν καινούρια!



Όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center συνοδεύονται από 5 Χρόνια Εγγύηση, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, καθώς και από την 5πλή Γραπτή Εγγύηση Βελμάρ, η οποία περιλαμβάνει:



• Εγγύηση καλής λειτουργίας



• Εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων



• Εγγύηση ατρακάριστου οχήματος



• Εγγύηση καλύτερης τιμής



• Εγγύηση επιστροφής χρημάτων



Παράλληλα, όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center είναι Ελληνικής Αγοράς και διατίθενται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, προσφέροντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες απόκτησης.

Image

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη ή το ανανεωμένο website www.stock-center.gr, ώστε να επιλέξουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.



Ξεκινήστε το καλοκαίρι σας από το Stock Center με 5 Χρόνια Εγγύηση και 5πλή Γραπτή Εγγύηση.



Βρείτε το δικό σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο:



https://www.stock-center.gr



Δείτε το πλησιέστερο κατάστημα Stock Center:



https://www.stock-center.gr/katastima



Επικοινωνία : https://www.stock-center.gr/car-search-page?sort_by=changed&spammaster_extra_field_1=&spammaster_extra_field_2=&company=&model=&cc_min=&cc_max=&fuel_type=All&store=&price_range=All&km_2=All&year_range=0





Καταστήματα:

1. Άλιμος: Αρχαίου Θεάτρου 3, τηλ.: 210 9968224



2. Αργυρούπολη: Λεωφ. Βουλιαγμένης 572, τηλ.: 210 9982850



3. Αργυρούπολη: Καραϊσκάκη & Μεγ Αλεξάνδρου 7, τηλ.: 210 9982600



4. Γέρακας: Λ. Μαραθώνος 175, (έξοδος 15 από Αττική Οδό), τηλ.: 210 6607000



5. Γλυκά Νερά: Λ. Λαυρίου 21, τηλ.: 211 10 66000



6. Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 61, τηλ.: 210 6155800



7. Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 87, τηλ.: 210 6104826, 210 6104827-9



8. Νέα Ερυθραία: 18οχλμ Ε. Ο. Αθηνών-Λαμίας, Γεφ. Βαρυμπόμπης, τηλ.: 211 10 63031-2



9. Παιανία: 2ο χλμ Λεωφ. Μαρκόπουλου, τηλ.: 211 1026880, 211 1026881-3



10. Χαλάνδρι: Λ. Kηφισίας 352, τηλ.: 210 6198998



11. Χαλάνδρι: Λ. Κηφισίας 292, τηλ.: 211 211 7070



12. Θεσσαλονίκη: Μαρίνου Αντύπα 10, τηλ.: 2310 475871



13. Θεσσαλονίκη: 9ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Θέρμη, τηλ.: 2310 474174



14. Ηράκλειο: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, τηλ.: 2810 305000



15. Χανιά: Λ. Καραμανλή 78, τηλ.: 28210 24900