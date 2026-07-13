Κλιμάκωση στους Αθανάτους: Νέα κινητοποίηση για τη δομή μεταναστών μετά το "πράσινο φως" Πλεύρη

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις ανάμεσα στους κατοίκους της οδού Ηρακλείου-Μοιρών και το Υπουργείο Μετανάστευσης, καθώς η τοπική κοινωνία δηλώνει αποφασισμένη να κλιμακώσει τις αντιδράσεις της.

Αφορμή για τη νέα έξαρση της οργής αποτελούν οι πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, Δημήτρη Πλεύρη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της δομής μεταναστών στους Αθανάτους θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, αγνοώντας τις έντονες τοπικές αντιδράσεις.

Η στάση αυτή του Υπουργού χαρακτηρίζεται ως «κόκκινο πανί» από τους κατοίκους, οι οποίοι απαντούν σε σκληρό τόνο, καλώντας την πολιτική ηγεσία είτε να δημοσιοποιήσει άμεσα τις σχετικές μελέτες είτε να επανεξετάσει εξολοκλήρου την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Στο «μικροσκόπιο» οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες

Το κύριο επιχείρημα της τοπικής κοινωνίας εδράζεται στο επίσημο πόρισμα της Πολεοδομίας Ηρακλείου, το οποίο φέρνει στο φως σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας. Σύμφωνα με το πόρισμα, στα κτίρια που προορίζονται για τη δομή έχει καταγραφεί σειρά αυθαιρεσιών.Ακόμα πιο ανησυχητικά, ωστόσο, κρίνονται τα ευρήματα για τις υποδομές της περιοχής.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μη οριοθετημένο ρέμα που εγκυμονεί κινδύνους, καθώς και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφοριακή σύνδεση, στοιχεία που, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, καθιστούν το σημείο εντελώς ακατάλληλο για τη φιλοξενία μιας τέτοιας εγκατάστασης.

Ειρηνική διαμαρτυρία και κρίσιμες επαφές

Η αντίδραση των πολιτών μεταφέρεται πλέον στον δρόμο, αλλά με θεσμικό και ειρηνικό τρόπο. Για σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Στόχος είναι η ειρηνική περιφρούρηση της κινητοποίησης και η διατήρηση της δημόσιας πίεσης.

Παράλληλα, για αύριο στις 11 το πρωί έχει οριστεί κρίσιμη συνάντηση αντιπροσκείας των κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Οι κάτοικοι επιδιώκουν την έμπρακτη επαναβεβαίωση της στήριξης της δημοτικής αρχής, με απώτερο στόχο την αποστολή επίσημου εγγράφου διαμαρτυρίας από τον Δήμο προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Η τοπική κοινωνία διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω, ξεκαθαρίζοντας ότι η πίεση θα συνεχιστεί αμείωτη μέχρι να δοθούν σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα φλέγοντα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί.

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