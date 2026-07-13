Ηράκλειο: Νέος γύρος αντιδράσεων για τη δομή στους Αθανάτους - Συγκέντρωση το απόγευμα

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Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται οι κάτοικοι της κοινότητας των Αθανάτων στο Ηράκλειο Κρήτης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά την έκδοση νέας ανακοίνωσης-τελεσιγράφου, στην οποία εκφράζουν τις έντονες ενστάσεις τους για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Η νέα αυτή οργανωμένη αντίδραση πυροδοτήθηκε αμέσως μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική απόφαση είναι ειλημμένη και ότι το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία υλοποίησης.

Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς της περιοχής δηλώνουν αποφασισμένοι να εμποδίσουν τα κυβερνητικά σχέδια, προχωρώντας μάλιστα σε νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το πρώην εργοστάσιο , όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη, ο πρόεδρος των Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης. Η νέα συγκέντρωση κατοίκων θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα όπως ανέφερε ο κ. Χιωτάκης. Επίσης την Τρίτη το πρωί αναμένεται συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ενώ σε επικοινωνία που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Μετανάστευσης Σπύρο Σταθούλη ζήτησαν συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη.

Μέσω της νέα ανακοίνωσής τους οι κάτοικοι απαντούν στον Υπουργό και απαιτούν:

- Άμεση αναστολή κάθε τεχνικής ή γραφειοκρατικής διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής.

- Δημοσιοποίηση όλων των μελετών και των απαραίτητων αδειοδοτήσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.

- Λήψη υπόψη των αρνητικών γνωμοδοτήσεων που έχουν εκδώσει τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η στάση του Υπουργείου: «Η δομή θα γίνει»

Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης εμφανίστηκε ανυποχώρητος, τονίζοντας ότι η δημιουργία του κέντρου στους Αθανάτους αποτελεί αναγκαία υποδομή για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου:

- Ο χώρος των παλιών αποθηκών Σκουλούδη έχει επιλεγεί οριστικά.

- Απομένει μόνο η διευθέτηση τεχνικών και νομικών λεπτομερειών για την έναρξη λειτουργίας.

- Η δομή θα λειτουργεί ως κλειστός προσωρινός χώρος σύντομης φιλοξενίας.

Το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με την τοπική κοινωνία να προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, την ώρα που η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην άμεση λειτουργία της δομής.

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