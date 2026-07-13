Μαζωνάκης: Τι είπε για το Δρομοκαΐτειο και τη διαμάχη με την οικογένειά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Τετ Α Τετ» και μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, αναφερόμενος τόσο στην ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο όσο και στη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του.

«Το αντιμετώπισα με πάρα πολύ ησυχία… Ταυτόχρονα η μία μου αδελφή ήταν απ’ έξω και περίμενε, η Μαρία… Είχα τρόμο, αλλά ο κόσμος με προστάτεψε».

Στη συνέχεια μίλησε για τη συνεργασία που είχε επί χρόνια με την αδελφή του, Βάσω, ξεκαθαρίζοντας πως εκείνη δεν είχε τον ρόλο του μάνατζερ.

«Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, ήταν συνεργάτης. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, για να πάρω μία απόφαση και να πω ότι αυτό είναι έτσι, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω, να βεβαιωθώ ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται ή και το αντίθετο. Υπήρξαν, λοιπόν, μια σειρά από καταστάσεις που μας οδήγησαν στο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας».

Όπως εξήγησε, η απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους δεν ελήφθη από τη μία στιγμή στην άλλη.

«Περάσαμε από κουβέντες, κουβέντες, κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Πολύ φυσιολογικά, να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα. Τον τελευταίο χρόνο, όμως, αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από τη δική μου».

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