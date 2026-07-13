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ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Χιλή: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος – 6 νεκροί, ανάμεσά τους δύο βρέφη

Χιλή - όχημα έπεσε πάνω σε κόσμο
clock 10:15 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο βρέφη, βρήκαν τραγικό θάνατο στη Χιλή, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε τοπικό φεστιβάλ.

Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη επτά άτομα.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και τελεί υπό κράτηση, με τις αστυνομικές Αρχές να διενεργούν προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας. Στο μικροσκόπιο των ερευνών, βρίσκεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η πιθανότητα εγκληματικής αμέλειας ή μοιραίου λάθους στον χειρισμό του αυτοκινήτου.

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