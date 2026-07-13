Τραγωδία στη Χιλή: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος – 6 νεκροί, ανάμεσά τους δύο βρέφη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο βρέφη, βρήκαν τραγικό θάνατο στη Χιλή, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε τοπικό φεστιβάλ.

Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη επτά άτομα.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και τελεί υπό κράτηση, με τις αστυνομικές Αρχές να διενεργούν προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας. Στο μικροσκόπιο των ερευνών, βρίσκεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η πιθανότητα εγκληματικής αμέλειας ή μοιραίου λάθους στον χειρισμό του αυτοκινήτου.

🔴 Último Minuto



Grave accidente de tránsito deja 6 fallecidos y 6 lesionados en la Feria Caupolican sector subida Alessandri en Viña del Mar, vehículo menor embistio los puestos de esta feria, vecinos intentaron linchar al conductor @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/NOG851aEXj — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) July 12, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Νέο περιστατικό με πνιγμό προκάλεσε αναστάτωση

Τροχαίο στις Μοίρες: Κακουργηματική δίωξη στον Γερμανό τουρίστα - Στη ΜΕΘ ο 27χρονος μοτοσικλετιστής