Πολεοδομίες: Δέκα πορίσματα για περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού υπαλλήλων

Περισσότερα από δέκα πορίσματα για περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού υπαλλήλων πολεοδομιών έχουν διαβιβαστεί μέσα στον τελευταίο μήνα στις κατά τόπους εισαγγελικές Αρχές από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σηματοδοτώντας την κλιμάκωση των ελέγχων μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής.

Τα πορίσματα αποτελούν προϊόν της πανελλαδικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη με εντολή του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί σε πολεοδομίες σε ολόκληρη τη χώρα τον τελευταίο μήνα, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα αδικαιολόγητου πλουτισμού και διαφθοράς.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρίσκονται υπάλληλοι που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις, συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε άλλος που ενδέχεται να προκύψει στην πορεία των ερευνών. Εξετάζονται φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες, τραπεζικοί λογαριασμοί και συνολικά η περιουσιακή κατάσταση των ελεγχομένων. Για κάθε πολεοδομία στην οποία προκύπτουν ενδείξεις αδικαιολόγητου πλουτισμού συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα, το οποίο διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ παράλληλα δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις του Δημοσίου και να μην υπάρξει μεταβίβασή τους μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

Τα περισσότερα από δέκα πορίσματα που έχουν ήδη αποσταλεί στη Δικαιοσύνη μέσα στον τελευταίο μήνα αφορούν διαφορετικές περιοχές της χώρας και, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελούν μόνο την αρχή, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η «λευκή κόλλα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το λεγόμενο «φαινόμενο της λευκής κόλλας», όπως το αποκαλούν πλέον οι ελεγκτές της Αρχής. Πρόκειται για περιπτώσεις υπόχρεων που εμφανίζονται τυπικά συνεπείς στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, αφού τις υποβάλλουν, όμως, όπως διαπιστώνεται, « ξεχνούσαν» να συμπεριλάβουν σε αυτές σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Η Αρχή ωστόσο κατόπιν εντολής του Χ. Βουρλιώτη ξεκίνησε από το 2022 να ελέγχει συστηματικά αυτές τις δηλώσεις. Οι διασταυρώσεις με το Κτηματολόγιο, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις φορολογικές δηλώσεις και άλλες βάσεις δεδομένων αποκάλυψαν, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είχαν δηλωθεί, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των ερευνών έχει διαδραματίσει και η δυνατότητα αυτοτελούς ελέγχου των συζύγων και συγγενικών προσώπων.

Οπως προκύπτει από τα ευρήματα της Αρχής, σε αρκετές περιπτώσεις περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονταν σε μη υπόχρεους συζύγους ή συγγενείς, οι οποίοι όμως δεν διέθεταν οικονομική δυνατότητα τέτοια που να δικαιολογεί την απόκτησή τους. Ο ξεχωριστός έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης έχει οδηγήσει στην αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων απόκρυψης περιουσίας και αδικαιολόγητου πλουτισμού. Οι έρευνες της Αρχής συνεχίζονται, με νέα πορίσματα να αναμένονται το επόμενο διάστημα, ενώ η υπόθεση των πολεοδομιών φαίνεται να αποτελεί μόνο την αρχή μιας πολύ ευρύτερης επιχείρησης ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, παράνομου πλουτισμού και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εκτεταμένη παραβατικότητα

Οι πολεοδομίες ελέγχονται στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία είχε ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα και πλέον μετρά σχεδόν δύο χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα δεκάδες υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, ενώ τα ευρήματα καταδεικνύουν εκτεταμένη παραβατικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου επτά στις δέκα υποθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν ελεγχθεί εμφανίζουν ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης. Το ποσοστό αγγίζει το 70% και είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν υπάρξει στους ελέγχους που γίνονται για διαφθορά και παράνομο πλουτισμό.

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Η εντατικοποίηση των ερευνών αποφασίστηκε μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, στις αρχές του Ιουνίου. Εξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι συντρέχουν λόγοι για την προσωρινή κράτησή τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα είχε αναπτύξει έναν μηχανισμό παροχής πολεοδομικών «εξυπηρετήσεων» έναντι αμοιβής, με τα ποσά που ζητούνταν να κυμαίνονται, ανάλογα με την υπόθεση, από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Οι Αρχές αποδίδουν στο κύκλωμα τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες πρόσωπα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες, κοσμήματα, ακριβά ρολόγια, έργα τέχνης, καθώς και πλήθος εγγράφων και ψηφιακών πειστηρίων. Παράλληλα, από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν σημαντικές τραπεζικές καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται ως προς την προέλευσή τους στο πλαίσιο της έρευνας για ενδεχόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στις απολογίες τους όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Το ζευγάρι που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση υποστήριξε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες και αποταμιεύσεις πολλών ετών, ενώ απέδωσε τις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, που φαίνεται να το «καίνε», σε παρερμηνείες. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έκαναν λόγο για υπηρεσιακές ενέργειες που επιχειρείται να εμφανιστούν ως παράνομες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε ζήτησαν ή έλαβαν χρήματα για διευκολύνσεις και ότι οι καταγγελίες εις βάρος τους είναι αβάσιμες.

«Να αφήσουν τους τίμιους υπαλλήλους να κάνουν τη δουλειά τους»

Τα νέα στοιχεία για τις πολεοδομίες αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης το επόμενο χρονικό διάστημα, μόλις η Δικαιοσύνη ολοκληρώσει τις δικογραφίες και προκύψουν οι πρώτοι κατηγορούμενοι. Ηδη όμως, δεν μένουν ασχολίαστα από άλλους υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι επιθυμούν όσο τίποτα να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

«Πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι έρευνες και όσοι υπάλληλοι πολεοδομιών ή άλλοι έχουν παρανομήσει να πάρουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης», δηλώνει ο Νίκος Τράκας, πρόεδρος της ΠΟΕ – ΟΤΑ. «Πρέπει επιτέλους να αφήσουν τους τίμιους υπαλλήλους να κάνουν τη δουλειά τους. Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση δουλεύει με αυταπάρνηση σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα είναι οι περισσότερες πολεοδομίες στην Αττική. Δεν δεχόμαστε να στοχοποιούνται όλοι, εξαιτίας κάποιων που φαίνεται ότι έχουν παρανομήσει», καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕ – ΟΤΑ.

πηγή: real.gr - Αννα Κανδύλη

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