Νέα άνοδος στις οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα: Σχεδόν μισό δισ. σε 5 μήνες

Στις 17 Φεβρουαρίου είχε καταγραφεί η απογοητευτική εικόνα του 2025, το οποίο έκλεισε με 3,3 δισ. ευρώ χρέη του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ποσό αυξημένο κατά 170 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Πέντε μήνες αργότερα, τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών καταδεικνύουν ότι η κατάσταση εμφανίζεται ακόμη δυσμενέστερη.

Πέντε μήνες μετά το Δημόσιο συνεχίζει να μην πληρώνει για λόγους που δεν συνδέονται με την ύπαρξη ρευστότητας. Τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ότι τα χρέη της γενικής κυβέρνησης από 2,577 δισ. τον Δεκέμβριο του 2025 έχουν ξεπεράσει τα 3 δισ. και συγκεκριμένα τα 3,008 δισ. , ενώ οι εκκρεμείς φόροι παρουσιάζουν οριακή μείωση κατά 3 εκατ., στα 719 εκατ.

Σύνολα:

-Τέλος 2025: 3,299δισ€

-Μάιος 2026: 3,727δισ€

Μια αύξηση σχεδόν 13% χωρίς ακόμη να έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις γιατί το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να χρωστά σχεδόν τα ίδια σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων.

Από το Δεκέμβριο του 2020 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών» και μόνιμα με οφειλές άνω του 1 δισ. Το Μάιο, έκλεισαν με 1,519 δισ. κάτι που σημαίνει ότι μέσα στο 2026 αβγάτισαν τις οφειλές τους κατά 122 εκατ. ή περίπου 8,7%.

Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 715 εκατ. και αύξηση 49 εκατ. ή 7,4%. Σε αυτά περιλαμβάνονται 238 εκατ. που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί.

Βατερλώ για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι σχεδόν διπλασίασαν τις οφειλές τους, από 180 εκατ. στο τέλος του 2025 στα 346 εκατομμύρια ευρώ 5 μήνες αργότερα. Αύξηση 92% δηλαδή. Αύξηση 27 εκατομμύρια ευρώ στο 5μηνο, στα 235 εκατομμύρια ευρώ, για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Από τη γενική τάση δεν λείπει ούτε ο Κρατικός Προϋπολογισμός. Από 127 εκατομμύρια ευρώ το Δεκέμβριο στα 193 εκατομμύρια ευρώ το Μάιο. Αύξηση σχεδόν 52%.

Τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 159 εκατομμύρια ευρώ. Οι πρωτιές δεν αλλάζουν, παραδοσιακά τις έχουν τα υπουργεία Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης. Το πρώτο μείωσε κατά 20 εκατομμύρια ευρώ τις οφειλές του στα 50 εκατομμύια ευρώ το δεύτερο τις διπλασίασε στα 68 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι και τα δύο συνεχίζουν να χρωστούν το 74% των οφειλών του κρατικού προϋπολογισμού.

Όσον αφορά στην ΑΑΔΕ, από τα 719 εκατομμύρια ευρώ των οφειλών της:

-166 εκατ. αφορούν άμεσους φόρους

-449 εκατ. αφορούν έμμεσους φόρους

-4 εκατ. αφορούν λοιπούς φόρους

-100 εκατ. έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα

Βέβαια υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα χιλιάδες φορολογουμένους για να τους επιστρέψει 176 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον 437εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ακριβώς ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.

Στον αντίποδα , στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

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