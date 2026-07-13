Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο αγαπημένος ηθοποιός του “Jurassic Park”

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πέθανε, σε ηλικία 78 ετών, ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νιλ, αγαπημένος για τους ρόλους του στις διάσημες ταινίες “Jurassic Park” και “The Piano”.

«Με βαθιά θλίψη, η ευρύτερη οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει τον θάνατό του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Ο Σαμ έφυγε από τη ζωή έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του.

Η απώλειά του ήταν αιφνίδια και απροσδόκητη, ωστόσο παρηγοριά αποτελεί το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο.

Η οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του ιδιωτικού νοσοκομείου St Vincent’s για την εξαιρετική φροντίδα που του παρείχε.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν αργότερα. Προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την ανείπωτη απώλεια», αναφέρει η οικογένεια σε σχετική ανακοίνωησή της.

Τον Μάρτιο του 2023, ο Σαμ Νιλ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, περιγράφοντάς τον ως μια «ιδιαίτερα επιθετική μορφή» μη Hodgkin λεμφώματος.

Ωστόσο, τον Απρίλιο του φετινού έτους ανακοίνωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι είχε απαλλαγεί από τον καρκίνο, έπειτα από θεραπεία CAR-T, δηλαδή θεραπεία με Τ-λεμφοκύτταρα που φέρουν χιμαιρικό υποδοχέα αντιγόνου.

Διαβάστε επίσης

Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά σε όσους σχολιάζουν την «Οδύσσεια» πριν την δουν

Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους