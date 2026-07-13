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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και έφυγε από τη ζωή

κεριά πένθος
clock 10:24 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε τραγωδία μετατράπηκαν οι διακοπές μιας οικογένειας Λετονών στο Ρέθυμνο. Ο 56χρονος πατέρας και σύζυγος ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία χθες (Κυριακή 12/7) το μεσημέρι και έχασε τις αισθήσεις του, στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν.

Εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 56χρονος διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, οπου όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

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