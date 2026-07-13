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ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 14χρονη ξέφυγε από επίδοξο βιαστή στις τουαλέτες εμπορικού – Χειροπέδες σε 19χρονο

χειροπέδες
clock 10:52 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, ένας 19χρονος από την Αίγυπτο ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής ο 19χρονος ακολούθησε την 14χρονη στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου, την εγκλώβισε στο χώρο, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να την βιάσει. Η 14χρονη ωστόσο αντιστάθηκε σθεναρά, κατάφερε να ξεφύγει και στη συνέχεια ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, που βρισκόντουσαν στο πάρκινγκ του εμπορικού.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 19χρονο και μετά από πεζή καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Ο 19χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αμαρουσίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού.

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